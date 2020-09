Saiba qual é o segredo de 'Crô', que só é revelado em filme

Amanhã será exibido o último capítulo de "Fina Estampa". E quem está ansioso para saber qual é o amante de Crô (Marcelo Serrado) sairá decepcionado porque o segredo não é revelado na trama.

A revelação ocorre apenas no filme do mordomo, disponível na Netflix. Em "Crô, o filme", é mostrado que Jean-Jacque (Carlos Machado) é o namorado do do personagem.

Jean-Jacque é irmão gêmeo de Ferdinand e é mergulhador em uma plataforma de petróleo, passando pouco tempo em terra firme.

Logo após o fim da novela, Aguinaldo Silva revelou que o amante de Crô era para ser Ferdinand, mas que desistiu quando o personagem acabou se tornando capanga de Tereza Cristina. “Aí tornou-se impossível de ele ser o amante de Crô, porque o Crô jamais namoraria um filho da p. como ele”.

No filme também é mostrado que Baltazar (Alexandre Nero) admite sua paixão por Crô e fica com ele no fim da história. Os dois viajam para o Egito.