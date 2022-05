Saiba quanto o Bahia vai ganhar pela venda do atacante Vinícius ao Goiás

Depois do atacante Vinícius ter se antecipado e anunciado o acordo para permanecer em definitivo no Goíás, o Bahia oficialziou a venda do jogador ao clube Esmeraldino. Nesta quinta-feira (19), o tricolor usou seus canais oficiais para anunciar o negócio.

De acordo com o Tricolor, o Goiás pagará R$ 500 mil por 70% dos direitos de Vinícius. Os outros 30% permanecem com o Bahia.

Destaque pelo Náutico na Série B do ano passado, Vinícius assinou contrato de dois anos com o Bahia antes do fim da temporada passada. Com a queda do Esquadrão para a segunda divisão, o jogador acabou repassado ao Goiás por empréstimo até o fim do ano e deveria retornar ao clube baiano em 2023.

Antes de fechar a permanência em definitivo com o Goiás, Vinícius despertou o interesse de um clube do futebol chinês. O novo contrato dele com o alviverde será válido até o fim de 2025. O valor que o Bahia receberá pela venda não foi divulgado.

O atacante foi um dos destaques do Goiás nas primeiras competições do ano. Ao todo, ele marcou quatro gols e deu nove assistências.