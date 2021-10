Saiba quanto Tadeu Schmidt deve ganhar para apresentar o BBB

Sem Tiago Leifert para apresentar o próximo Big Brother Brasil, a Globo continua em processo de negociação interna para levar Tadeu Schmidt, atualmente no Fantástico, para assumir o posto no reality show em janeiro de 2022.

O anúncio oficial está previsto ainda para esse mês, e se finalmente Tadeu decidir substituir Leifert, provavelmente durante as cinco próximas temporadas do programa, vai ser muito bem recompensado.

Segundo o portal Metrópoles, o salário dele deve girar em torno de R$ 1,5 milhão por mês, sem contar com os cachês pagos quando o programa está no ar.

A informação não foi confirmada oficialmente, mas o colunista Flávio Ricco, do R7, já dá a contratação como certa. “Pode ser que alguma pedra no caminho mude completamente o curso natural das coisas, mas tudo nos leva à certeza do nome de Tadeu Schmidt”, publicou.

Além de Tadeu, escolhido para o BBB, a emissora cogitou outras pessoas para assumir o comando de um dos programas mais assistidos e lucrativos da emissora: o apresentador Marcos Mion, atualmente no Caldeirão, e a ex-BBB Ana Clara Lima.