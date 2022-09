Saiba quem é Camilo Telles, palestrante da Agenda Bahia 2022

Camilo Teles é CEO e fundador da Antecipa Mercado Antecipação de Recebíveis, mestre em Computação, além de fundador da Agilize - escritório de contabilidade online - e da Zetks. Ele será um dos participantes da 12ª edição do Fórum Agenda Bahia.

Com a Antecipa, busca diminuir o spread bancário no Brasil por meio de uma abordagem inovadora na antecipação de recebíveis, conectando o 'contas a pagar' de grandes empresas com o seu próprio sistema e os fornecedores participam de um sistema de leilão para fixar as melhores taxas de antecipação do mercado. Desta forma a Antecipa consegue um melhor retorno ao capital do comprador e um menor custo de capital para o fornecedor.

Como será a 12ª edição do Fórum Agenda Bahia?

No dia 18 de outubro acontecerá a 12ª edição do evento promovido pelo jornal CORREIO, que engloba inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo.

O evento acontecerá em formato híbrido e a parte presencial será no Wish Hotel, no Campo Grande, das 9h às 18h30 (com direito a recepção e happy hour). A interatividade continuará como marca registrada, e alguns momentos do evento terão transmissão para o público fora da capital baiana. É o modo híbrido, tão discutido durante a pandemia da Covid-19, conduzindo “Os Desafios do Agora”, tema deste ano.

Nos últimos dois anos, o Agenda Bahia foi feito de forma digital. O retorno ao presencial foi muito festejado pelo CEO da Rede+ e presidente do Instituto Inova+, Rodrigo Paolilo. Ele, que é uma das pessoas diretamente ligadas ao fórum, já que a Rede+ é responsável pela curadoria do evento, adiantou que o formato pensado para esta edição equilibra a influência tecnológica que marcou a época mais restritiva da pandemia com as novas possibilidades e, até mesmo, desafios dos reencontros.

“Vamos debater o que as cidades precisam fazer para inovar, criar melhores ambientes de negócios, como as pessoas e as empresas enxergam as tendências do futuro do trabalho, e as oportunidades que envolvem conexão com o futuro”, explicou.

O Fórum Agenda Bahia será gratuito e as inscrições serão abertas nos próximos dias.

