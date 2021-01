Saiba quem é Guilherme Mussi, deputado apontado como affair de Marina Ruy Barbosa

A separação entre Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão, confirmada nesta terça-feira (12), já era esperada após diversos boatos apontarem que o clima entre o ex-casal não era bom. Então a grande surpresa do término foi uma notícia divulgada pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, apontando que a ruiva vive um relacionamento secreto há meses com o deputado Guilherme Mussi.

Guilherme tem 38 anos, é deputado federal pelo PP de São Paulo e está em seu terceiro mandato. Na Câmara ele já participou de comissões como a de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em 2019. Apesar disso sua atuação como parlamentar não chama muita atenção, ao menos comparado com os babados de sua vida privada.

O deputado galã virou notícia recentemente, por exemplo, por dar festas privadas em sua mansão em São Paulo no auge da pandemia. As confraternizações eram tantas que a Justiça precisou intervir e Mussi ficou proibido de realizar novas aglomerações em sua residência.

Mas essa mansão da esbórnia vai ficar para trás em breve. Isso porque, ainda segundo Fábia Oliveira, o deputado estaria construindo uma nova casa para morar junto com Marina. O relacionamento dos dois dura, ao menos, dois meses e ambos estariam completamente apaixonados um pelo outro.

Os dois se conheceram porque Marina é bem amiga da esposa do irmão de Mussi. Ela e Alexandre foram padrinhos de casamento do casal, que faleceu em um acidente de avião em 2019, na Bahia. Guilherme também foi padrinho do irmão.

O Deputado já namorou outras celebridades, como a apresentadora Rebeca Abravanel, filha de Sílvio Santos, e a influenciadora Luciana Tranchesi.

O namoro dos dois era para permanecer sigiloso, tanto que nem os pais da ruiva sabem. Mas o deputado não conseguiu segurar o segredo e o contou para os amigos, que vazaram para imprensa.