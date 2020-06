Saiba quem é João Adibe, empresário milionário que circulou por Salvador

João Adibe Marques (divulgação)

João Adibe Marques esteve na Bahia durante o final de semana. No estado, circulou com a esposa, Cinthya Adibe, por Salvador e Boipeba. A viagem, a bordo de uma de suas aeronaves, foi exibida através do Instagram. Lá, inclusive, o dono da farmacêutica Cimed costuma fazer lives e transmitir visitas técnicas a fábricas e reuniões de trabalho, mesclando seu lifestyle a dicas de estratégia de vendas, metas e planos futuros. A oportunidade encontrada pelo empresário de manter um perfil na Internet parece que vem funcionando – em 2019, a Cimed faturou quase 2 bilhões de reais. “Virei um garoto-propaganda da marca, e não raro, os seguidores viram clientes”, disse Adibe em entrevista recente à Veja.

Ele é ligado ao ramo farmacêutico desde sempre. Seu avô, João Marques, fundou na década de 1950 o Laboratório Prata. Ao ser questionado sobre conquistas profissionais, Adibe é categórico: “Sucesso não aceita preguiça”.

Ângelo Calmon de Sá (foto: Valtério Pacheco)

Recuperação

Pouco mais de um mês após a morte, por Covid-19, de seu irmão e sócio, Frank Sá, no Rio de Janeiro, o empresário Ângelo Calmon de Sá, que ficou conhecido por presidir o extinto Banco Econômico, está hospitalizado, no Aliança, em Salvador. Ângelo deu entrada, sábado à noite, no hospital. Após diagnóstico de aneurisma da aorta abdominal, foi submetido a correção cirúrgica emergencial.

Calmon de Sá está bem e recupera-se dentro do esperado. Em conversa com a coluna, ontem à tarde, seu filho, Ângelo Calmon de Sá Júnior, nos disse que o pai está “bem melhor" e que, no final do dia, a sonda já devia ser retirada.

Babi Goulart e Deco Fonseca (divulgação)

Entre amigos

O casal de empresários Babi Goulart e Deco Fonseca ofereceu jantar de Dia dos Namorados, na última sexta-feira, no apartamento dele, no Porto Trapiche, em Salvador. Os pouquíssimos convidados que estiveram presentes fizeram o exame e detectaram negativo para o novo coronavírus. “Para ter esse jantar com nossos vizinhos, todos nós fizemos o exame que deu negativo para a Covid-19”, nos disse Goulart. A noite contou com buffet do Amado, de Edinho Engel, e vista para a Baía de Todos os Santos, já que parte do edifício foi erguido em cima do mar.

Vittoria ao lado da mãe, Bel Francez (divulgação)

Em três tempos

Bel Francez comemorou aniversário, sábado, com jantar intimista, em sua residência, em São Paulo. O décor, em homenagem à Bahia, foi assinado pela própria aniversariante, com direito a louças da By Grace, de Gracinha Carvalho, e bolo de Isabella Suplicy. Por causa da pandemia do novo coronavírus, Francez fez uma grande mesa para respeitar a distância entre os convidados. Gostou tanto do resultado que irá promover mais duas recepções: uma nesta quarta (17) à noite e outra na semana que vem. Bel é natural de Salvador, mas mora há anos na capital paulista.



Parabéns pra você

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), completou 50 anos, na última sexta-feira, durante pequeno almoço no apartamento de seus pais, Mariangeles e Cesar Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Apenas nove pessoas estiveram presentes – todas com atestado de “Sem Covid”.

Realidade virtual

A Ornare inaugurou, ontem, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um showroom dedicado a personalização de projetos em realidade virtual. Batizado de Ornare Lab, o espaço irá receber um cliente por vez, em horário marcado, atendendo às medidas de prevenção ao novo coronavírus. Em Salvador, a Ornare planeja reabrir a sua loja, na Barra, em setembro.

Liberação

O deputado estadual David Silva Rios quer a liberação de atividades físicas em toda a Bahia durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta é que exercícios físicos sejam enquadrados como atividade essencial para o cidadão. “Não existe dúvida que a prática da atividade física contribui para a manutenção da saúde, aumentando a imunidade das pessoas e diminuindo o estresse, motivo pelo qual entendemos que o projeto de lei em tela é de vital importância neste momento”, afirmou Silva Rios.

Homenagem

Por causa da pandemia do novo coronavírus, Nicole Dantas celebrou seu aniversário nesta terça (16), através de videoconferências com amigos e familiares. No final do dia, foi homenageada pelo padre Luís Simões com missa virtual no Instagram da Igreja da Vitória. Nicole é filha de Isabela e Mário Dantas.