Saiba quem é o arquiteto baiano que assina ‘palácios’ de sheiks no Oriente Médio

Aos 28 anos, Junior Andrade foi notado nas redes sociais e, em 15 dias, já estava na Arábia Saudita, assinando palácios de figurões e sheiks do Oriente Médio. O arquiteto, nascido em Vitória da Conquista, no sul baiano e, atualmente, com escritório em São Paulo, tem o caminho aberto para projetos em seis países: Catar, Kuwait, Colômbia, Itália, Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos, onde prepara o faraônico Palácio Abu Lessh.

Com 6 mil m², o terreno em Jidá, no litoral do Mar Vermelho, terá cinema, hamburgueria particular, pista de boliche, mesquita, onze elevadores e a maior cascata interna do mundo, com pelo menos 17 metros de altura. “Ele é apaixonado por recordes, daí o pedido”, explicou o baiano à Veja SP. Junior foi contratado ainda para projetar um showroom de automóveis de marcas como Bugatti e Lamborghini, no Catar.

