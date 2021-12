Saiba quem é o fã que viralizou após pedir sexo em show de Jorge e Mateus

Era para ser apenas um show comum da dupla Jorge e Matheus, mas um terceiro homem roubou a cena. Trata-se de Marcelo Faria, responsável por segurar os dizeres "pelo amor de Deus, me come, Matheus" da plateia e causar risos aos cantores em plena performance de 'Seu Astral'.

Em questão de dias, Marcelo viralizou nas redes sociais e ganhou milhares de seguidores.

São-paulino e dono de um haras, "o cara que passa recado", como se autodenomina em suas redes, compartilha sua atividade através do Instagram e já disponibilizou até mesmo contato na "biografia" para parceria.

O empresário se diz chocado com a repercussão. “Que loucura. Minha vida virou de ponta cabeça em 36 horas", comentou numa postagem.

Disposto a levar a sério a pouca fama que construiu, ele faz hashtags para responder seus recentes fãs. “Quem me conhece sabe que eu sou assim, extrovertido, gosto de rir e fazer rir, mas não esperava estourar, sempre fui assim. Vamos seguir em frente e surfar nessa onda. #Amovocês”, disse o empresário.

Após enxergar os dizeres na multidão, a dupla não se aguentou e precisou parar a cantoria por alguns minutos. Compartilhado até mesmo pelos cantores, essa não foi a única vez que Marcelo fez a brincadeira.

No mesmo dia, em um show de Zé Neto e Cristiano, o empresário também puxou um celular com os dizeres "Esse copo é Stanley", arrancando risadas da audiência. As informações são do portal Metrópoles.

Confira vídeo original: