Saiba quem é Plínio Vasconcelos, novo affair de Gil do Vigor

Após o suspense provocado por um tuíte misteriosos de Gil do Vigor, afirmando que ele tem 'alguém', os detetives virtuais entraram em ação e descobriram quem é o tal romance secreto do Rei da Cachorrada.

O ex-BBB publicou no Twitter que estava se relacionando com alguém que não é famoso, cuja primeira letra do nome é “P”. Eram pistas suficientes para os fãs descobrirem que se tratava do cirurgião-dentista Plínio Vasconcelos.

Foto: Divulgação

De acordo com o jornal Extra, os pombinhos se conheceram através de amigos em comum. Gil logo se interessou pelo moço, que tem sua própria clínica na capital paulista, e está formado há três anos. Assim como o economista, Plínio, de 33 anos, priorizou os estudos e tornou-se voluntário em programas de reabilitação oral. Além disso, ambos são superagarrados às suas mães.

Nesta quinta-feira, Plínio publicou uma foto dele e de Gil, abraçadinhos, através dos stories. Na legenda, “#TBT com ele”, fazendo referência à trend do Instagram onde se posta fotos do passado às quintas, e um coraçãozinho azul.

Gil fez questão de replicar a declaração em seu perfil. Aos seguidores, ele disse que o rapaz “é maravilhoso”. Ainda de acordo com o Extra, a relação dos dois ainda não é séria, mas já rola há um tempinho, quando a agenda de Gil permite.

Um grande problema vai ocorrer nas próximas semanas, quando Gil embarca para seu PhD em Los Angeles. No entanto, a intenção de ambos é manter a chama viva mesmo à distância.