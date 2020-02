Saiba quem é Thiago Salvático, apontado por jornalista como affair de Gugu

(Foto: Reprodução)

Apontado como namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático é dono de uma sorveteria em Paderborn, na Alemanha. O nome dele foi ligado ao do falecido apresentador nesta sexta-feira (7) pelo jornalista Leo Dias, na Rádio Metrópoles.

Thiago se define como chefe em gastronomia italiana e poliglota. Nas redes sociais, faz posts em português, inglês e alemão. O site do negócio dele anuncia a venda de sorvetes caseiros, bebidas com café e outras sobremesas.

Segundo Leo, os dois viajaram juntos pela última vez no final do ano passado, para Singapura. Pouco depois, nos EUA, Gugu sofreu uma queda dentro de casa e morreu em 21 de novembro.

Os dois mantinham relação discreta, segundo o jornalista. Durante a viagem, contudo, tiraram fotos idências, com legendas parecidas, mas sem aparecerem juntos.

(Foto: Reprodução)

Depois da morte de Gugu, Thiago postou duas fotos com as legendas. “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”. Ele desativou a conta depois que a notícia foi divulgada.

Em 2015 no Twitter Thiago republicou um link do Instagram citando Gugu, a quem deseja boa sorte. A foto já não aparece, por conta da desativação da conta dele na rede social do Facebook. Os dois se seguiam. Thiago não é muito ativo no Twitter, mas até ontem estava online curtindo postagens. Seu último post foi em novembro, comentando política.

Ele não se pronunciou sobre a matéria de Leo Dias. O jornalista diz que ligou para ele em dezembro do ano passado, mas quando se identificou Thiago ficou mudo e depois pediu para o telefone acontecer em outra hora. Depois parou de atender e também não respondeu mensagens.

Gugu levava uma vida sentimental discreta. A mãe dos seus filhos, Rose Miriam, briga na Justiça para provar que os dois tinham uma união estável. A família do apresentador nega. “Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele”, afirmou Maria do Céu, mãe de Gugu, para o Fantástico.