Saiba quem é Ygona Moura, influencer que morreu de covid-19 nesta quarta

Morta nesta quarta-feira (27), vítima da covid-19, a influencer Ygona Moura fazia sucesso na Internet, onde tinha mais de 200 mil seguidores. Em sua curta carreira na web, a mulher trans colecionou memes e polêmicas, sendo cancelada diversas vezes.

Memes

Ygona, que morava em São Paulo, costumava viralizar em alguns vídeos na internet. Um dos mais famosos é um dela mostrando a vista dela ao chegar no Rio de Janeiro. Confira alguns, mas atenção com os palavrões.

Polêmicas

Uma das primeiras polêmicas em que se envolveu foi quando ela saiu da casa de acolhimento para pessoas trans, onde morava. Segundo ela, a saída aconteceu pois alguém pegou o endereço dela e começou a fazer uma "trollagem" para enviar diversos pedidos de McDonald's. "Um absurdo, já vieram mais de 10", disse ela à época nos stories.

Mas alguns outros problemas aconteceram na nesta casa. A própria Ygona revelou que toda noite ocorriam diversas brigas por conta de seu ronco, que era muito alto. "Esse problema na minha voz não é catarro. Inferno", disse ela gritando, visivelmente irritada com as críticas das outras mulheres trans ao barulho incômodo.

Festas

Após ela sair da casa e rodar por alguns lugares, foi acolhida pelo ator pornô Edu Albuquerque, que a deixou em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Já hospedada, a influencer deixou o quarto, contra a vontade de Edu, e foi para uma festa com 200 pessoas.

Enquanto ela estava lá, Edu sofreu um ataque homofóbico e mandou uma foto sangrando para a amiga. Em áudios que vazaram na internet, Ygona respondeu apenas dizendo que ele deveria estar lá com ela. Então os dois começaram a brigar.

"Mano, que ódio... Eu tô me tremendo de raiva. E se essa conversa fosse pessoalmente eu não sei nem o que seria capaz de fazer", disse Ygona.

"As pessoas me conhecem pelo meu p*u? Porque sou ator pornô? É isso? E as pessoas te conhecem pelo quê? Porque você é meme, chacota, e gosta de se fazer de chacota? Nossa... muita diferença, hein?", retrucou Edu.

Foi neste dia que Ygona gravou um vídeo em seu Instagram dizendo "noite de aglomeração concluída com sucesso. Aglomerei mesmo. E recebi bem pra isso."