Saiba quem eram as vítimas do acidente de avião que matou Marília Mendonça

Eram cinco ocupantes no King Air em que estava a cantora Marília Mendonça. Todos morreram após a queda da aeronave em Minas Gerais na tarde desta sexta-feira (5).

Eram eles: o piloto e copiloto do avião, cujos nomes não foram divulgado; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; e o produtor Henrique Ribeiro.

Henrique era conhecido como Bahia

Ribeiro era baiano e trabalhou como produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015.

Em seu perfil nas redes sociais, Ribeiro publicou um vídeo em que conversa com Marília logo antes do embarque no avião que viria a cair. Ele brinca sobre o que ela estava carregando na grande mala vermelha.

Henrique tinha um filho (Foto: Reprodução)

Henrique nasceu em Salvador e estudou na Unifacs antes de se mudar para Goiânia, onde trabalhou com diversos cantores sertanejos.

Tio e assessor

No acidente, também morreu Abicieli Silveira Dias Filho. Ele era tio de Marília Mendonça e trabalhava como assessor da cantora.

Rainha da sofrência, Marília deixa um filho

Marília tinha 26 anos e nasceu na cidade de Cristianópolis, em Goiás. Ela iniciou a carreira em 2015 ao lançar um EP e o sucesso veio um ano depois, após a gravação de um DVD que a rendeu rendeu platina tripla.

Uma das maiores vozes do sertanejo brasileiro, Marília é autora de hits como Infiel, Supera, Apaixonadinha, Ausência e Graveto.

Ela deixa um filho, Leo, de 2 anos.

Marília iria realizar um show na cidade mineira na noite desta sexta. A cantora chegou a postar um vídeo mais cedo afirmando que ia fazer um show. Ela viajava de Goiânia, em Goiás, para Caratinga, onde faria a apresentação.

Foto mostra corpo de Marília sendo carregado (Foto: Reprodução)

A amigos, ela confidenciou que tinha medo do C90A, avião que a transportava. A aeronave era a única disponível para fretamento no táxi aéreo contratado pela equipe dela. Marília aceitou viajar no modelo.

A cantora tinha um jatinho próprio, mas optou por vendê-lo durante a pandemia.