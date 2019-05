Saiba quem eram os pilotos do avião que caiu com Gabriel Diniz

Os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias, que estavam no avião que caiu com o cantor Gabriel Diniz, no interior de Sergipe, nesta segunda-feira (27), eram apaixonados pela aviação e costumavam fazer publicações pilotando seus aviões em suas páginas das redes sociais. Ambos, que eram comandantes, tinham três anos de experiência na área.

Linaldo, por sinal, também era engenheiro eletricista e se dividia com a aviação executiva. Segundo a Folha de S.Paulo, tanto Linaldo como Abraão seriam diretores do Aeroclube de Alagoas, que é o dono da aeronave monomotor.

A última postagem feita por Linaldo em seu perfil do Instagram reflete bem a amizade que ele tinha com Abraão e seu amor pela aviação. Acompanhado de uma legenda emocionante, veio a foto com o amigo. "Deus me proporcionou a aviação, a aviação tem me proporcionado amizades, as amizades têm me proporcionado o que nunca poderei pagar, mas tentarei passar adiante."