Saiba quem são as vítimas do tiroteio em festa 'paredão' no Uruguai

As vítimas do tiroteio em uma festa paredão no bairro do Uruguai na madrugada desta quarta-feira (12) já começaram a ser identificadas. Entre elas, está o adolescente Alexsandro dos Santos Seixas, 16 anos. O crime aconteceu na Travessa Oito de Dezembro.

Alexsandro morreu no local do crime e não chegou a ser socorrido. Outras 12 pessoas permanecem internadas em unidades de saúde de Salvador.

Alexsandro morreu após ser baleado na festa paredão

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Os outros mortos na ação foram identificados como Deivison da Conceição Santos Santana, Adriane Oliveira Santos, Jailton Sales do Santos e Terezinha Sales dos Santos. A sexta vítima está sem identificação formal, segundo a Polícia Civil.

"Algumas foram levadas pelos colegas. Outras foram colocadas dentro dos carros que foram parados na hora pela população", detalhou um morador sobre o socorro das vítimas.

O tiroteio assustou quem mora no bairro. "Todo mundo que foi baleado não mora aqui. Essa rua é super tranquila. Agora, as pessoas estão com medo de vir aqui por causa disso", disse outro morador da rua, que é rodeada de casas e de alguns estabelecimentos comerciais, como bares, lojas de roupas, vidraçarias e oficinas mecânicas.

"A maioria dos baleados tinha 30 (anos) para baixo. Na festa havia muito adolescentes", contou uma moradora.

Tiros

Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que um grupo armado chegou ao local onde acontecia uma festa do tipo “paredão” e efetuou vários disparos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 17ª CIPM faziam rondas no local quando moradores relataram o tiroteio.

Depois, testemunhas relataram que 8 pessoas também haviam sido baleadas e levadas para a UPA de Santo Antônio. Outras cinco pessoas foram socorridas ao Hospital Geral do Estado, duas ao Hospital do Subúrbio e uma à UPA de San Martins.

Ainda de acordo com a PM, a 17ª CIPM intensificou o policiamento com equipes realizando rondas e buscas na região à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).