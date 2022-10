Saiba quem são os 63 deputados estaduais eleitos pela Bahia

Sem muitas novidades. Assim está a nova formação das bancadas da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), que foram definidas após a eleição que aconteceu ontem. As 63 cadeiras da Assembleia para os próximos quatro anos já são conhecidas - como 37 parlamentares reeleitos. Candidata do PSD, Ivana Sem muitas novidades. Assim está a nova formação das bancadas da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), que foram definidas após a eleição que aconteceu ontem. As 63 cadeiras da Assembleia para os próximos quatro anos já são conhecidas - como 37 parlamentares reeleitos. Candidata do PSD, Ivana Lopes foi a mais votada do pleito, com um total de 118.301 votos, seguida por Alex da Piatã (PSD). foi a mais votada do pleito, com um total de 118.301 votos, seguida por Alex da Piatã (PSD).

“O apoio do governador Rui Costa na minha região foi muito importante. Esse aumento de quase 30 mil votos é muito importante. Sou uma mulher como a mais votada do estado. Somos a maioria e hoje provamos que somos a maioria também na Assembleia. Região de Guanambi e Chapada. Não tive um município com menos votos do que na eleição há quatro anos”, declarou.

A peessedista fará parte da segunda maior bancada da Alba, que terá no União Brasil a maior parte dos seus 63 deputados.

Ivana é uma das oito mulheres eleitas para os próximos quatro anos na Assembleia. Além dela, as deputadas Olívia Santana (PC do B), Fátima Nunes (PT) e Maria Del Carmen (PT), Ludmilla Fiscina (PV), Katia Oliveira (União Brasil), Claudia Oliveira (PSB) e Soane Galvão (PSB) completam a bancada feminina dentro do legislativo baiano.

A Federação formada por PT, PC do B e PV é quem lidera o número de eleitas e eleitos, com um total de 17 deputados.

Logo depois, vem o União Brasil, partido de ACM Neto, com um total de 10 eleitos. O PSD de Ivana Bastos vem em terceiro lugar, com 9 parlamentares eleitos.

A recordista de 2022 aumentou em mais de 30 mil votos a própria votação: em 2018, ela tinha conseguido 76.605 votos, vindo majoritariamente da região sudeste da Bahia e Chapada Diamantina.

Com Ivana, o PSD conseguiu formar os três parlamentares mais votados da Assembleia. O mesmo cenário se repetiu na formação da bancada baiana na Câmara dos Deputados: três peessedistas acabaram a eleição como os mais votados.

Na segunda posição, está o deputado Alex da Piatã, que vai para o terceiro mandato. “É uma emoção muito grande poder comemorar em Conceição do Coité, minha terra natal que amo tanto, a marca de mais de 114 mil votos e ser o segundo deputado mais bem votado da Bahia. Obrigado à Bahia e obrigado à minha cidade Coité”, afirmou ele, que teve a preferência de 114.778 eleitores.



Atual presidente da Assembleia baiana, o deputado Adolfo Menezes (PSD) foi o terceiro com mais votos, obtendo 107.747.

PT/PV/PCdoB (17 vagas):

Olívia Santana (92.559 votos)

Rosemberg (90.743 votos)

Zé Raimundo (87.695 votos)

Osni (77.618 votos)

Marquinho Viana (66.940 votos)

Vitor Bonfim (68.043 votos)

Junior Muniz (67.175 votos)

Ludmilla Fiscina (60.921 votos)

Bobô (61.468 votos)

Robinson Almeida (59.435 votos)

Fabrício (57.903 votos)

Euclides Fernandes (55.278 votos)

Fátima Nunes (56.642 votos)

Roberto Carlos (57.797 votos)

Maria Del Carmen (50.365 votos)

Paulo Rangel (49.632 votos)

Zó (50.893 votos)

União Brasil (10 vagas):

Kátia Oliveira (80.417 votos)

Marcinho Oliveira (104.969 votos)

Pedro Tavares (80.490 votos)

Sandro Régis (76.361 votos)

Alan Sanches (77.316 votos)

Marcelinho Veiga (78.456 votos)

Robinho (65.681 votos)

Manuel Rocha (66.445 votos)

Luciano Simões (68.377 votos)

Junior Nascimento (65.423 votos)

PSD (9 vagas):

Ivana Bastos (118.301 votos)

Alex da Piatã (114.778 votos)

Adolfo Menezes (107.747 votos)

Angelo Coronel Filho (76.455 votos)

Eures Ribeiro (81.508 votos)

Eduardo Alencar (68.672 votos)

Cafu Barreto (67.318 votos)

Ricardo Rodrigues (55.029 votos)

Cláudia Oliveira (49.944 votos)

Progressistas (6 vagas):

Niltinho (88.313 votos)

Nelson Leal (81.682 votos)

Eduardo Salles (67.265 votos)

Hassan de Zé Cocá (60.718 votos)

Felipe Duarte (51.187 votos)

Antonio Henrique Jr. (49.882 votos)

PSDB/ Cidadania (3 vagas):

Tiago Correia (71.986 votos)

Jordávio Ramos (64.537 votos)

Pablo Roberto (55.585 votos)



PSB (2 vagas):

Soane Galvão (61.399 votos)

Angelo Almeida (59.841 votos)

Solidariedade (2 vagas):

Luciano Araújo (28.411 votos)

Pancadinha (27.338 votos)

Patriota (1 vaga):

Binho Galinha (49.834 votos)

Avante (1 vaga):

Patrick Lopes (35.607 votos)

PDT (1 vaga):

Emerson Penalva (51.933 votos)

PSOL/ Rede (1 vaga):

Hilton Coelho (45.491 votos)