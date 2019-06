Saiba quem são os cinco deputados baianos que mais gastaram a cota parlamentar

Campeões de gastos

O deputado federal Ronaldo Carletto (PP) lidera, até agora, o ranking dos cinco integrantes da bancada da Bahia na Câmara que mais gastaram recursos públicos por meio da cota parlamentar - usada para despesas com passagens aéreas, combustível, alimentação, hospedagem, divulgação do mandato e manutenção de escritório político fora de Brasília. Ao todo, os custos de Carletto somaram R$ 197,3 mil no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento feito pela Satélite no portal de transparência da Câmara. O segundo e terceiros lugares são ocupados por Uldurico Júnior (Pros) e Raimundo Costa, o Raimundo da Pesca (PL), respectivamente, com gastos de R$ 189,9 mil e R$ 185,5 mil. Em seguida, vêm Daniel Almeida (PCdoB), com R$ 180,8 mil, e José Nunes (PSD), cujas despesas totalizam R$ 178,4 mil.

Por pouco

Com R$ 177,4 mil de despesas contabilizadas na atual legislatura, Arthur Maia (DEM) ficou bem perto de entrar no top 5 dos gastadores.

Contenção de despesas

Na outra ponta, a que inclui os políticos mais econômicos da bancada baiana em 2019, o primeiro lugar é ocupado pelo deputado federal Joseildo Ramos (PT), que utilizou R$ 68,7 mil da cota parlamentar, aproximadamente três vezes a menos que o campeão de gastos no ano. Abaixo dele, está Charles Fernandes (PSD), com R$ 78,4 mil, seguido por João Roma (PRB) e Zé Neto (PT), respectivamente, terceiro e quarto colocados, com R$ 83,9 mil e R$ 86,5 mil. Completa o ranking Dayane Pimentel (PSL), que usou R$ 89,4 mil de fevereiro até ontem, ainda de acordo com o site da Câmara.

Chuva de milhões

Três outros deputados da Bahia apresentaram despesas abaixo dos R$ 90 mil: Lídice da Mata (PSB), Pastor Sargento Isidório (Avante) e Leur Lomanto Júnior (DEM). Ao todo, os 39 membros da bancada consumiram R$ 5,32 milhões da cota parlamentar. O valor não contempla os repasses referentes ao auxílio-moradia pago para quem não utiliza apartamento funcional disponibilizado pelo Congresso, salários dos próprios deputados e dos assessores que atuam seus gabinetes, bem como encargos sociais que incidem sobre a remuneração mensal.

Longe da meta

Se o ritmo de crescimento do metrô continuar o mesmo, a Estação Lauro de Freitas deve sair do papel até o final de 2021. Segundo o contrato com a CCR, a construção do terminal está condicionada à movimentação de seis mil passageiros na Estação Aeroporto, na hora de pico, durante seis meses. De junho de 2018 para cá, o crescimento foi de mil pessoas, alcançando a marca de quatro mil passageiros.

Cruz e espada

Congressistas baianos passaram o dia ontem em Brasília entre duas avaliações sobre o abacaxi envolvendo o ministro Sérgio Moro. Uma é que há ambiente para CPI. A outra é que ela esbarra no temor de deputados em nadar contra a cruzada anticorrupção. O que muda se houver mais desgaste na imagem de Moro



Conta-gotas

Após nove anos de atraso, a Secretaria Estadual de Turismo começou a aplicar parte dos 84 milhões de dólares destinados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para o Prodetur da Baía de Todos os Santos. Ainda assim, serão apenas 4,63 milhões de dólares em licitações para obras de requalificação da Marina de Itaparica, do restaurante do Solar do Unhão, dentre outros.