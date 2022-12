Saiba quem são os nordestinos com fortuna de mais de 1 bilhão de dólares

A revista Forbes publicou uma lista com 62 brasileiros que possuem uma fortuna superior a US$ 1 bilhão em 2022. Dessa lista, porém, apenas quatro são nordestinos.

Veja quem são:

• Cândido Pinheiro Koren de Lima

Médico oncologista que inaugurou a Clínica Antônio Prudente em 1979. Em 1993, a companhia se tornou Hapvida Assistência Médica. Sua fortuna está avaliada em US$ 3,2 bilhões (R$ 17 bilhões) e ele é o único nordestino na lista Forbes dos mais ricos do mundo.

• Jorge Pinheiro Koren de Lima

É o atual presidente da Hapvida, com uma fortuna avaliada em US$ 1,6 bilhão (R$ 8,5 bilhões).

• Cândido Pinheiro Koren de Lima Junior

É conselheiro do grupo Hapvida, com uma fortuna avaliada também em US$ 1,6 bilhão (R$ 8,5 bilhões).

• Ilson Mateus Rodrigues

O maranhense é fundado do grupo Mateus, rede fundada em 1986 que conta com atua nas áres de supermercados, atacado, móveis, eletrodomésticos e e-commerce. Hoje a rede Ilson tem uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,4 bilhões).

