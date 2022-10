Saiba quem são os vencedores do Concurso Cultural Estilista Afro Fashion Day

Saíram os nomes dos vencedores do Concurso Cultural Estilista AFD 2022, criado para revelar talentos do design de moda e que vai colocar novos profissionais na equipe de criativos do projeto. Na última segunda-feira (17), a comissão julgadora avaliou as peças e definiu primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos os três looks farão parte da passarela mais negra do Brasil no próximo dia 19 de novembro.

Por ordem de classificação, os vencedores são: Washington Carvalho (1º), Romulo Salomão (2º) e Tauan Carvalho (3º).

O júri foi composto por Gefferson Vila Nova, Filipe Dias, Silla Filgueira, Phaedra Brasil, Tininha Viana e Fagner Bispo. Dos 12 projetos selecionados, 10 entregaram seu projetos no prazo e passaram por avaliação.

Curador do Afro Fashion Day desde a primeira edição, Fagner Bispo conta que recebe muitos pedidos de marcas para participar do evento e realizar um concurso foi uma forma democrática que o projeto encontrou para dar uma oportunidade mais ampla a diversas iniciativas.

Júri selecionou três looks para a passarela do Afro Fashion Day (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

“A ideia do concurso é fantástica. Gostei dos looks, do processo criativo das pessoas e de descobrir novos nomes nesse caminho”, pondera Madá Negrif. Gefferson Vila Nova aponta que a iniciativa dá um motivo novo para que jovens criadores se engajem e possam ver seus trabalhos numa grande passarela: “O Afro é plataforma para designers negros e o concurso é uma oportunidade deles se apresentarem”.

Um fato que chamou atenção dos jurados foi a criatividade dos 10 looks e como cada peça consegue mostrar uma visão de mundo diferente para o mesmo tema. Em 2022, o Afro Fashion Day terá a capoeira como tema principal. “Concurso é engraçado porque você consegue perceber diferenças de visão de mundo. São 10 visões diferentes sobre o mesmo tema. Você repara na necessidade que alguns têm de melhorar acabamento e construção, mas, por outro lado, a criatividade é muito grande”, aponta Vila Nova.

Filipe Dias revela que o júri avaliou a coerência com o tema, identidade e a capacidade dos looks. Silla Filgueira resume o processo com encantamento, principalmente com a capacidade artesenal dos participantes. “É incrível como a Bahia é um celeiro de talentos e aqui é uma oportunidade para novos nomes”, conclui.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra e Suzano.