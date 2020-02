Saiba tudo sobre o esquema de trânsito e transporte do Carnaval

Linhas de ônibus com horário de funcionamento ampliado, linha de ônibus gratuita da Estação da Lapa ao Calabar, credenciais para moradores com a mesma tecnologia utilizada nos pedágios. A pouco mais de duas semanas do Carnaval, esses são só alguns dos destaques do esquema de trânsito e transporte montado especificamente para a folia.

De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a tecnologia implementada nas credenciais distribuídas aos moradores do entorno é uma das principais novidades deste ano. Em cada um dos adesivos, haverá uma tag que vai funcionar exatamente como a dos pedágios.

“Os portais eletrônicos serão usados pela primeira vez em um evento com esse tipo tecnologia para essa função. Não vimos nada parecido no ano”, afirmou Muller, em entrevista ao CORREIO.

O sistema de zoneamento com adesivos foi implementado pela primeira vez em 2014. De lá para cá, houve mudanças, como a chamada subdivisão das áreas. Agora, além de contar com a tag, as credenciais também terão a placa impressa do veículo.

No caso da tecnologia, não se trata de cancelas. No entanto, em cada pórtico, haverá um equipamento que vai registrar a passagem de cada veículo. Se alguém sem autorização passar por ali, pode ser notificado. Além disso, como em outros anos, os agentes da Transalvador ficarão nos bloqueios.

Ao todo, serão 15 portais para cerca de 25 mil residências, podendo chegar a 50 mil credenciais. Os custos para a implantação da tag, que chegaram a R$ 3,7 milhões, foram absorvidos pela empresa responsável pelo sistema – a Veloe, que se tornou uma das patrocinadoras oficiais da festa.

“A função dessas credenciais é justamente dar mais segurança e agilidade nas barreiras de triagem. Mas é impossível não ter nenhum tipo de retenção de trânsito. Você tem um público a pé atravessando, uma série de interferências de Carnaval montadas”, explicou.

Por isso, para entender melhor como vai ficar o deslocamento tanto de quem pretende ir a algum dos circuitos como de quem quer passar longe da festa, o CORREIO antecipa o esquema de trânsito e transporte oficial da folia. A logística será apresentada pela prefeitura nos próximos dias.

Transporte

Ônibus

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço de transporte coletivo de Salvador funcionará com frota total, englobando cerca de 400 linhas de ônibus e 2,3 mil veículos em três faixas horárias. Eles devem operar de acordo com a demanda apresentada.

Na faixa das 5h às 13h, quando há menos usuários, a frota terá 50% dos coletivos. De 13h01 às 21h, serão 60% dos carros disponíveis. Já no horário de maior pico, das 21h às 5h, 70% da frota vai funcionar. Das 400 linhas, cerca de 90 vão circular em operação especial 24 horas por durante todos os dias da folia.

Desde o primeiro dia de Carnaval, a quinta-feira (20), o atendimento de 26 linhas até a Estação da Lapa será ampliado – vai da 0h até 4h, quando o metrô interrompe os serviços. Uma vez que o metrô recomece o atendimento em cada dia, as linhas retomam seu atendimento normal.

Caso haja necessidade, a frota reguladora será colocada à disposição nas principais estações de transbordo da cidade.

Dois postos de informação aos usuários, comandados pela Semob e pela Transalvador, foram criados desde o dia 20 de janeiro no Salvador Shopping e Shopping Barra.



Linhas que vão operar de 0h às 4h da manhã:

E124 Lapa - Valéria

E131 Bom Juá - Lapa

E133 Lapa - Marechal Rondon

1107-01 Terminal Acesso Norte - Tancredo Neves

1123-01 Terminal Acesso Norte - Saboeiro/Est. Imbuí

1146-01 Terminal Acesso Norte - Arenoso

1133-01 Estação Acesso Norte - Pernambués

1333-01 Estação Pirajá - Fazenda Grande1/2 Circular

1366-01 Estação Pirajá - Castelo Branco

1374-01 Terminal Pituaçu - Vale Dos Lagos

1405-01 Cajazeiras 8 - Estação Pirajá

1407-01 Cajazeiras 10 - Estação Pirajá

1368-02 São Marcos - Lapa

1412-01 Cajazeira 11- Estação Pirajá

1424-01 Estação Pirajá - Fazenda Grande 4/3/2 Via Castelo Branco

E119 Lapa - Canabrava/Nova Cidade

E109 Mussurunga 1 - Lapa

E110 Mussurunga 2 - Lapa

E123 Alto do Coqueirinho - Lapa

E127 Luís Anselmo - Lapa

E134 Cosme de Farias - Lapa

E128 Praia do Flamengo - Lapa

E142 Lapa - Shopping Lauro de Freitas

E120 Lapa - Novo Horizonte

E143 Lapa - Pirajá

E132 Engenho Velho de Brotas - Lapa

Outras linhas

Haverá uma única linha de ônibus que circulará na Avenida Centenário no Carnaval – é a linha gratuita C-010: Lapa/Calabar Transfer. Com frota de 72 veículos, ela será reforçada e vai operar 24 horas – vai das 5h do dia 20, até as 10h da Quarta-Feira de Cinzas (26). A origem é do subsolo da Estação Lapa com destino ao Calabar.

Outra opção para quem pretende curtir a folia é utilizar a linha E-106 Ondina-Costa Azul, com saída da Praça Bahia Sol, para atender os usuários que se deslocarão para o Largo de Ondina. Essa linha irá operar diariamente das 14h às 5h, com tarifa normal.

Uma nova linha que vai operar na folia será a Linha Lapa - Terminal Aeroporto. A circulação é a partir do dia 20, sempre de 0h às 4h30, durante o período em que o metrô não estiver funcionando. Com 15 veículos à disposição, ela vai até o terminal do Aeroporto, mas faz o retorno nas imediações do Parque Shopping, novo centro de compras em Lauro de Freitas. O valor é o mesmo das linhas tradicionais – R$ 4.



Stec

Ao todo, cerca de 250 micro-ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar (Stec) ficarão distribuídos em 55 linhas vão operar todos os dias, sempre das 4h à meia-noite. Eles devem atender aos trechos do Vale do Canela, Avenida Garibaldi e Praça Cairu, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás.



Pontos de ônibus

Serão criados pontos especiais de embarque e desembarque durante o Carnaval, além dos pontos já existentes.

Os novos ficarão nos seguintes locais:

Avenida Anita Garibaldi

Avenida Centenário

Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela)

Próximo à Praça Cairu (em frente ao Elevador Lacerda)

Expresso Carnaval

O serviço do Expresso Carnaval também será oferecido este ano. Assim como nos anos anteriores, os ônibus exclusivos saem do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping a cada 20 minutos sem paradas no percurso.

O funcionamento é das 13h às 6h e conta com uma frota de 50 veículos. O valor da tarifa é de R$ 12 por trecho e por pessoa, com direito a estacionamento em qualquer um dos dois centros de compras. Além disso, é preciso pagar R$ 5 pelo cartão, que é recarregável.

Ao todo, serão 2 mil vagas de estacionamentos o Expresso Salvador. No entanto, não é obrigatório usar o estacionamento – qualquer pessoa pode comprar o ingresso para as linhas shuttle.

As quatro linhas são:

Salvador Shopping - Ondina: parada em Ondina, no ISBA.

Salvador Shopping - Barra: parada na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center).

Salvador Norte Shopping - Barra: parada na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center).

Salvador Norte Shopping - Garibaldi: parada na Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Instituto de Geociências (Ufba).

Diariamente, as últimas viagens estão programadas para 6h, saindo dos pontos que ficam perto dos circuitos (Vitória Center e ISBA).

Batatinha

Para chegar ao Pelourinho (circuito Batatinha), é possível usar as linhas Aeroporto/Praça da Sé e Rio das Pedras/Praça da Sé. As duas atenderão as principais vias da cidade a partir da quinta-feira de Carnaval (20) até terça-feira (26), pelo valor da tarifa normal de R$ 4.

A rota da primeira inclui Aeroporto, São Cristóvão, Dorival Caymmi, Piatã, Patamares, Aeroclube, Pituba , Amaralina, Largo da Mariquita, Rua Euricles de Matos, Avenida Garibaldi , Praça Lord Cochrane, Vale do Canela, Avenida Contorno e Praça Cairu.

Já a linha Rio das Pedras - Praça da Sé deve seguir pela Orla, Cardeal da Silva, Garibaldi, Vasco, Dique, Vale do Canela, Avenida Contorno e Praça Cairu.

Táxis

Os 7,2 mil táxis de Salvador – ou seja, toda a frota da cidade – devem estar em operação. Os taxistas estão autorizados a cobrar a tarifa de Bandeira 2 a partir das 18h do dia 20 até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas (26).

No circuito Barra-Ondina, haverá faixas exclusivas para táxis, segregadas com gradis. Os corredores ficam:

Na Avenida Oceânica, entre a curva da Paciência e a Praça Bahia Sol, com desvio para a Rua Senta Púa

Na Avenida Centenário, entre o retorno compartilhado em frente ao Habib’s até o último retorno próximo à Rua Miguel Burnier;

É possível acessar a tabela de referência de preço de corrida, que inclui estimativas com origem/destino para o valor do percurso de diversos pontos do Carnaval para outros bairros da cidade. A tabela está disponível em alguns dos postos de informação de trânsito e transporte para o Carnaval ou acessada no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br.

Serão criados, ainda, 17 pontos especiais de táxi para embarque e desembarque com funcionamento 24h. Pelo menos sete deles terão blimps como sinalizadores.

1. Vale do Canela (viaduto Menininha do Gantois) - sinalizado

2. Politeama de cima (Colégio Idéia) - sinalizado

3. Avenida Joana Angélica (Colégio Central) - sinalizado

4. Praça Cairu (em frente ao Elevador Lacerda) - sinalizado

5. Rua do Tijolo (ao lado viaduto da Sé)

6. Avenida da França (próximo ao galpão 7 – Codeba)

7. Ladeira do Taboão (próximo à Praça do Pelourinho)

8. Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos)

9. Terminal da Barroquinha (ao lado do posto policial)

10. Avenida Centenário (retorno próx. à Rua Airoa Galvão) - sinalizado

11. Estação da Lapa (parte interna)

12. Porto da Barra (próximo ao Hotel Sol Barra)

13. Rua Edgar da Mata (perpendicular à Av. Ademar de Barros) -sinalizado

14. Avenida Garibaldi (esquina com a Rua Agnelo de Brito)

15. Ondina (próximo ao ISBA) - sinalizado

16. Rua Afonso Celso

17. Rua Nossa Senhora de Fátima (em frente ao Teatro Isba), onde ficarão táxis especiais da Comtas e Cometas.

Mototáxi

Os 1,500 mototaxistas credenciados estão aptos a oferecer o serviço na folia. Foram criados seis pontos especiais de embarque e desembarque, que funcionarão 24h nas proximidades dos circuitos.

Eles vão ficar no:

Politeama (bolsão do lado esquerdo ao Ponto de Táxi);

Praça Cairu (Estacionamento Zona Azul, em frente ao Elevador Lacerda);

Vale do Canela (sentido Terminal da França);

Avenida Centenário;

Avenida Garibaldi (saída da Adhemar de Barros);

Avenida Oceânica (ISBA) (Estacionamento);



Elevador Lacerda e planos inclinados

Todos os equipamentos vão funcionar. O Elevador Lacerda vai operar gratuitamente a partir da 6h do dia 20 até as 23h do dia 26. Também gratuito no período, o Plano Inclinado Liberdade-Calçada vai funcionar das 7h às 22h.

Já o Plano Inclinado Gonçalves funcionará nos dias 20 e 21, das 7h às 18h30, e no dia a 22, das 7h às 13h. Já o Pilar irá operar apenas nos dias 20 e 21, das 7h às 18h, retomando suas atividades na Quarta de Cinzas, às 12h.



Queixas ou sugestões?

Haverá um canal de comunicação com a Secretaria Municipal da Mobilidade. Entre as formas de contatar o órgão, estão o WhatsApp (71) 99977-5135; o aplicativo Cittamobi, o Fala Salvador (telefone 156), o site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br e o atendimento do Consórcio Integra (referente aos ônibus, no telefone 71 4020-1550).

Trânsito

Os agentes da Transalvador são os responsáveis por estar na rua orientando a população sobre as mudanças no trânsito, a exemplo da restrição à circulação e estacionamento de veículos no entorno dos circuitos do Carnaval.

Tag

Uma novidade para a folia de 2020 é que os adesivos que foram distribuídos aos moradores do entorno contam, agora, com uma tag. Ela foi implantada em parceria com a Veloe, uma das patrocinadoras da festa, com o objetivo de fazer o controle eletrônico de acesso aos portais nessas áreas. Nas credenciais, há o registro da placa do veículo.

Zoneamento

Assim como em outros anos, os bairros que compreendem os circuitos da folia foram divididos em cinco zonas de restrição de acesso veicular, subdivididas em 12 subzonas e com numeração sequenciada.

Se, em vez de um carro, o morador tiver uma motocicleta, deve trocar o adesivo veicular por outro específico na sede da Transalvador, no Barris, ou no posto do Shopping Barra (Piso L1 Oeste).

Confira as cores e os acessos de cada uma das áreas

Zona Roxa 1 - Graça: Rua Manuel Barreto, Av. Princesa Isabel, Rua Oito de Dezembro, Ladeira da Barra, Largo do Porto da Barra e transversais.

Acesso - Vale do Canela, Av.Euclides da Cunha e/ou Rua da Graça e Av. Centenário, conforme local da residência.

Acesso - Vale do Canela, Av.Euclides da Cunha e/ou Rua da Graça e Av. Centenário, conforme local da residência. Zona Roxa 2 - Barra: Av. Centenário, sentido Orla, área do Jardim Brasil, Rua Miguel Burnier, Rua Oscar Carrascosa, Rua Marquês de Caravelas e transversais até a Rua Bernardo Catharino.

Acesso - Av. Centenário, Vale do Canela, Av. Euclides da Cunha e/ou Rua da Graça.

Acesso - Av. Centenário, Vale do Canela, Av. Euclides da Cunha e/ou Rua da Graça. Zona Vermelha 3 - Barra: Av. Sete de Setembro, a partir da Rua Barão de Itapuã, Farol da Barra, Av. Oceânica, do Farol à Rua Marquês de Caravelas (Barra Center), Av. Almirante Marques de Leão, Rua Afonso Celso, Morro do Gavazza e ruas transversais.

Acesso - Vale do Canela e Av. Euclides da Cunha e Av. Centenário.

Acesso - Vale do Canela e Av. Euclides da Cunha e Av. Centenário. Zona Vermelha 4 - Barra: Av. Oceânica, da Rua Marquês de Caravelas (Barra Center) ao Morro da Aeronáutica.

Acesso - Av. Centenário (mediante condição da via).

Acesso - Av. Centenário (mediante condição da via). Zona Vermelha 5 - Ondina: Av. Oceânica e transversais do lado da praia, a partir da Rua Morro do Escravo Miguel à Av. Adhemar de Barros.

Acesso – Curva da Paciência / Av. Oceânica (mediante condição da via).

Acesso – Curva da Paciência / Av. Oceânica (mediante condição da via). Zona Vermelha 6 - Ondina: Via Marginal à Av. Oceânica (Av. Pres. Vargas, Rua Oswaldo Ribeiro).

Acesso - Curva da Paciência / Av. Oceânica / Av. Centenário (mediante condição da via).

Acesso - Curva da Paciência / Av. Oceânica / Av. Centenário (mediante condição da via). Zona Amarela 7 - Ondina/Barra: Av. Centenário, sentido Barris, e vias transversais, incluindo Morro do Gato, Morro do Ypiranga, Rua Sabino Silva, Largo do Camarão, Rua José Mirabeau Sampaio, Rua Álvaro Augusto da Silva, Rua Dr. João Garcês Fróes e Rua Professor Clementino Fraga.

Acesso - Av. Centenário.

Acesso - Av. Centenário. Zona Marrom 8 - Ondina: Rua Prof. Edgar da Mata, Av. Adhemar de Barros e vias transversais à direita, sentido Orla.

Acesso – Av. Anita Garibaldi/Av. Adhemar de Barros.

Acesso – Av. Anita Garibaldi/Av. Adhemar de Barros. Zona Marrom 9 - Rio Vermelho / Ondina: Av. Oceânica, da Curva da Paciência à Av. Adhemar de Barros, incluindo todas as transversais.

Acesso - Curva da Paciência / Avenida Oceânica.

Acesso - Curva da Paciência / Avenida Oceânica. Zona Verde 10 - Corredor da Vitória: Lado direito do Campo Grande, até o acesso ao Vale do Canela e vias transversais.

Acesso - Av. Euclides da Cunha e Rua da Graça.

Acesso - Av. Euclides da Cunha e Rua da Graça. Zona Verde 11 - Campo Grande e Largo Dois de Julho: Campo Grande (rua do antigo Cruz Vermelha), Av. Sete de Setembro, entre a Rua Banco dos Ingleses e o edifício Mansão Morada dos Cardeais, Largo Dois de Julho e vias transversais.

Acesso - Av. Contorno.

Acesso - Av. Contorno. Zona Verde 12 - Campo Grande e Canela: Canela, Campo Grande, a partir do acesso ao Vale do Canela, Rua Araújo Pinho e adjacências.

Acesso - Vale do Canela, Viaduto Menininha do Gantois ou Rua Basílio da Gama.

Durante alguns períodos, a circulação de períodos será livre nas zonas de restrição. Depois desses horários, apenas carros com a credencial de morador da área poderão trafegar na subzona permitida, a depender das condições da via.

Confira os horários e locais do tráfego livre:

Das 6h às 11h - nas zonas vermelha e verde

Das 6h às 15h - nas zonas roxa, amarela e marrom

Zonas de Restrição Sem Adesivo

Em alguns pontos, o acesso de moradores em veículos não terá credencial. Os moradores poderão transitar apresentando um comprovante de residência.

Os locais são:

Rua do Corte Grande

Avenida Joana Angélica

Rua Padre Feijó

Rua Leogivildo Filgueiras

Ladeira da Montanha

Politeama

Rua do Tijolo

Rua Padre Augustinho (Taboão)

Santo Antônio Além do Carmo

Carga e Descarga

Os caminhões poderão acessar os circuitos para operações de abastecimento através de vias como as Avenidas Vale dos Barris; Avenida Oceânica; Curva da Paciência; Ladeira da Montanha e Rua Airosa Galvão.

As operações de carga e descarga serão permitidas nos seguintes horários:

Dia 20.02 - Circuito Barra – 6h às 13h/ Circuito Centro – 6h às 15h

Dias 21, 24 e 25.02- Circuitos Barra e Centro– 6h às 11h

Dia 22.02 - Circuito Barra - 6h às 9h30 /Circuito Centro – 6h às 11h

Dia 23.02 - Circuitos Barra e Centro - 6h às 9h30

Dia 26.02 - Circuitos Barra - 6h às 9h30 e Centro - 6h às 13h

Uber, 99POP, e outros apps

Alguns pontos foram reservados para embarque e desembarque de passageiros por veículos de aplicativo:

Avenida Centenário (Rua Djalma Ramos);

Avenida Anita Garibaldi (acesso à Federação);

Rua da Paciência;

Rua do Salete (Faculdade Cairu);

Rua da Graça, a partir da Rua da Flórida;

Ladeira da Praça, a partir da Rua do Tesouro;

Vale do Canela (Ufba), sentido Garibaldi;

Avenida Princesa Leopoldina (Perini);

Zona Azul

O estacionamento em vagas Zona Azul será dividido em 2,6 mil vagas em pontos perto dos circuitos. O valor da tarifa é unitário por R$ 20.

1. Avenida Anita Garibaldi, nos dois sentidos;

2. Rua Agnelo de Brito;

3. Avenida Estados Unidos;

4. Avenida da França;

5. Rua Portugal;

6. Rua da Conceição da Praia;

7. Rua da Mouraria;

8. Rua do Salete;

9. Ladeira do Salete;

10. Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira;

11. Rua José Leonídio de Sena;

12. Ladeira de Santana;

13. Ladeira da Praça, ambos os lados;

14. Avenida Vale dos Barris;

15. Rua Comendador José Alves Ferreira;

16. Rua Prof. Paulo Almeida;

17. Ladeira da Fonte;

18. Rua Prof. Aristides Novis;

19. Av. Reitor Miguel Calmon;

20. Travessa do Tijolo;

21. Avenida J. J. Seabra.



Rotas de Emergências

Foram criadas saídas emergenciais para veículos e pessoas em todos os circuitos:

Circuito Dodô (Barra/Ondina) - Av. Almirante Marques de Leão, Rua Airosa Galvão, Av. Adhemar de Barros, Rua Senta Púa, Rua Macapá, Rua do Corte Grande e Rua Baependi.



Rotas:

Avenida Marques de Leão, Rua Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel, Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Avenida Oceânica, Rua Airosa Galvão, Avenida Centenário.

Largo do Camarão, Rua Ranulfo Oliveira, Avenida Centenário.

Avenida Oceânica, Curva da Paciência, Avenida Garibaldi.

Circuito Osmar (Centro) e Batatinha (Centro Histórico) - Viaduto Menininha do Gantois, Rua Leovigildo Filgueiras, Rua Moacir Leão (Politeama de Baixo), Rua Renato Medrado (Politeama de Cima), Rua Lateral à Praça da Piedade (Igreja de S. Pedro), Rua do Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, Ladeira da Praça, Rua Tuiuti, Rua Rui Barbosa e Rua Padre Agostinho Gomes.

Rotas: