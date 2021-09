Saída da cidade: espera no ferry-boat chega a duas horas neste sábado (4)

Quem se prepara para sair da cidade para o feriado prolongado na Ilha de Itaparica deve se preparar para esperar um pouco. No sistema ferry-boat, o tempo médio de espera chegava a duas horas para veículos, de acordo com a concessionária Internacional Travessias.

Para pedestres, o tempo médio era um pouco menor: 1h30. Neste sábado, cinco embarcações estão em operação: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro, Dorival Caymmi e Anna Nery.

Os horários de partida do Terminal São Joaquim começaram às 5h e vão até 22h (5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h). Já para quem sai do Terminal Bom Despacho, as viagens também começaram às 5h e vão até 22h, mas há alguns horários diferentes (5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h).

Lanchinhas

Já o sistema de lanchinhas opera com horários a cada meia hora para atender a demanda do feriado. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é que o fluxo se mantenha no mesmo ritmo ao longo do dia. Sete embarcações fazem a travessia.

No entanto, devido ao período de maré baixa prolongada, que começa neste sábado, o último horário da Travessia Salvador-Mar Grande será às 18h30, saindo de Salvador. A saída das 19h30 está cancelada. Para quem sai de Mar Grande, o último horário será às 18h.