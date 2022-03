Saída de Alisson Cassiano pode comprometer esquema tático do Vitória

Geninho escalou o Vitória com três zagueiros na primeira partida dele sob o comando do time. Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Ewerton Páscoa foram mandados a campo diante do Glória-RS para proteger as traves rubro-negras. O Leão não exibiu futebol vistoso, mas também não sofreu gols e venceu por 2x0, o que assegurou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do resultado, a repetição do esquema tático na estreia da Série C do Brasileiro pode não ser tão viável.

Zagueiro mais regular do Vitória na temporada, com 10 jogos disputados, Alisson Cassiano se transferiu para o Vila Nova, clube pelo qual vai disputar a Série B do Brasileiro. Com a saída dele, Geninho ficou com apenas quatro zagueiros à disposição, sendo que um deles, Marco Antonio, vem sendo testado na função de volante durante os treinamentos. Além de Mateus Moraes e Ewerton Páscoa, titulares contra o Glória-RS, a outra opção disponível é Carlos.

Dos quatro, apenas Ewerton Páscoa não foi revelado na Toca do Leão. Carlos tem 21 anos e se profissionalizou em 2020, quando fez cinco jogos com a camisa do Vitória, quatro pelo Baiano e um pela Copa do Brasil. Em outubro daquele ano, ele foi emprestado ao Palmeiras e defendeu a equipe sub-20 do clube paulista.

De volta à Toca na temporada passada, Carlos jogou o Brasileiro de Aspirantes com o rubro-negro e agora voltou a ter oportunidade no grupo principal. Ele não entrava em campo desde agosto do ano passado, até que Geninho o tirou do banco nos acréscimos do triunfo contra o Glória-RS, no último dia 23.

Para manter o esquema com três zagueiros na estreia da Série C do Brasileiro, dia 9, às 17h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém, Geninho precisaria apostar em Carlos, mesmo diante da pouca experiência como profissional e do longo período sem jogar. A manutenção do modelo tático está sendo avaliado pelo treinador, que nesta quinta-feira (31) realizou um coletivo e começou a esboçar o time. A atividade foi fechada à imprensa.

Ainda haverá oito treinamentos preparatórios até o jogo contra o Remo. Para a partida, Geninho poderá contar com o retorno do principal protetor da zaga do elenco. João Pedro ficou fora da estreia do treinador porque foi diagnosticado com covid-19 e precisou cumprir isolamento. Titular durante todo o começo de temporada, o volante voltará a reforçar o time.