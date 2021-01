Saída de Faustão da Globo repercute na web: 'Vai pra Globe'

A palavra domingo deriva do latim "dominia die", ou dia do senhor. Por isso, é tradição que cristãos aproveitem as manhãs desta data para irem à igreja. Mas os brasileiros, por 32 anos, adotaram um outro ritual nas tardes de domingo, que transformava-se em Domingão.

Nessas mais de três décadas o brasileiro foi testemunha de grandes momentos, como o show dos Mamonas Assassinas, e memes como o "tá pegando fogo, bicho", sempre comandados por um apresentador que se virava nos 30 para manter todo esses caos organizado.

Mas 2021 será, provavelmente, o último ano da simbiose entre Faustão e TV Globo. Pois, segundo diversos colunistas e portais de notícia, o apresentador deixará a emissora e o Domingão ao final do ano.