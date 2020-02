Saída do Olodum deixa fãs ansiosos: 'ganhei o mundo com a banda'

Carnaval sem Olodum não existe. Um dos grupos mais tradicionais da Bahia se apresenta nesta sexta-feira (21), no Pelourinho. A saída ocorre na Rua das Laranjeiras.

Nesta Carnaval, o Olodum completa 40 anos de folia. A história musical da artista Vânia San, se mistura com a trajetória do bloco. Vânia participou da escola mirim da banda e viajou para países como a França e a Holanda cantando e tocando junto com o grupo.

"Vim participar de uma aula criativa e ganhei o mundo com a banda", afirma a cantora, que não abre mão de acompanhar todos os anos a saída do Olodum.

Foto: Priscila Natividade/CORREIO

Pelo segundo ano, seguido, o professor José Roberto Palmeira e o cabeleleiro Samuel Barreto acompanharam a saída do bloco no Pelourinho. "Ano passado, saimos no Circuito Barra-Ondina, mas esse ano viemos para acompanhar a bateria do olodum no chão", disse Roberto.

Os dois são apaixonados pelo batuque que só o Olodum tem. "Acompanhei uma vez na pipoca e não larguei mais", completou Samuel.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.