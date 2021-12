Saídas e chegadas: Vitória prepara mudanças na defesa para 2022

Que a campanha do Vitória na Série B 2021 foi ruim não há dúvidas. Só ganhou oito jogos em 38 disputados, somou 40 pontos no total e terminou rebaixado para a terceira divisão, na 18ª posição. Mas, em uma performance com tantos lados negativos, também teve um positivo: a defesa.

Apesar do rebaixamento, o Leão terminou a competição como um dos times menos vazados. Sofreu 32 gols, pior apenas que Botafogo e Goiás, com 31 cada. Vale lembrar que esses dois times foram campeão e vice, respectivamente.

Para 2022, porém, o setor passará por mudanças forçadas. Titulares da zaga ao fim da Série B, Thalisson Kelven e Wallace terão a dupla desfeita. O primeiro teve o contrato encerrado e se despediu do clube. Já o capitão segue com vínculo até 2023.

Thalisson, aliás, assumiu a titularidade após a lesão sofrida por Mateus Moraes, no fim de outubro. Antes, era o jovem de 20 anos quem fazia parceria com Wallace, a mais recorrente do rubro-negro na Série B. Ao todo, os dois formaram a dupla de zaga 12 vezes - além de outras três com Marcelo Alves, em um esquema com três zagueiros.

Mateus Moraes segue como opção no ano que vem, com contrato até 2024. Já Marcelo, assim como Thalisson, teve vínculo encerrado.

Outro setor da defesa que sofrerá alterações importantes é a lateral. Duas das principais referências do Vitória na Série B, Roberto e Raul Prata também não ficam na Toca do Leão e já se despediram do clube via redes sociais. Outro que está de saída é Renan Luís, reserva da esquerda após a venda de Pedrinho. Do outro lado, Van e Cedric têm contrato até o fim de 2022.

Vale lembrar que Roberto foi um dos jogadores que apareceram com maior frequência entre os titulares: 29 vezes, atrás apenas de Wallace (31) e Lucas Arcanjo (30). Já Raul esteve na formação inicial em 20 jogos.

No gol, Ronaldo também se despede. O jogador e o Vitória não chegaram a acordo para renovação, e cada um segue seu caminho. Por outro lado, Lucas Arcanjo permanece até 2024.

Novo centroavante já está no BID

Em meio a tantas despedidas, o time também terá caras novas. O clube já tem acerto com quatro jogadores, e um deles até já foi oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira (8). É o atacante Guilherme Queiroz, de 31 anos, ex-Novorizontino. Ele foi artilheiro da Série C 2015 pela Portuguesa, com 12 gols.

Os outros três atletas que já fecharam com o rubro-negro são para o setor defensivo. Dois deles para a zaga: Ewerton Páscoa, de 32 anos, que estava no CRB nas últimas três temporadas e acumula passagens por Santos, Ceará, Sport e Náutico, entre outros times; e Alisson Cassiano, de 27 anos, titular da campanha de acesso do ABC da Série D para a Série C.

Para a lateral direita, é esperado o baiano Alemão, de 31 anos, que disputou a terceira divisão em 2021 pelo Criciúma. O atleta tem experiência em várias equipes, como Botafogo, Internacional, Bragantino e Pohang Steelers, da Coreia do Sul.

A diretoria do Vitória planeja fazer pelo menos 14 contratações. O Leão, porém, tem apenas até o dia 17 de dezembro para inscrever novos jogadores, já que foi punido pela Fifa por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Leão). A partir de janeiro, será preciso chegar a um acordo com os credores para garantir mais chegadas.

Em 2022, o rubro-negro disputará a Série C, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.