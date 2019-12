Sair da própria casa por medo da violência também é uma brutalidade

Enchentes e catástrofes naturais são encaradas como uma fatalidade por quem precisa abandonar a moradia em uma área de risco. Mas sair da própria casa, por mais humilde que seja, por medo de morrer ou de perder familiares para a violência não traz a mão inexorável do destino agindo, revela apenas o quanto a situação é duplamente bruta. Tanto pela morte de inocentes, quanto pelo estado de pânico que provoca em quem escapa de incidentes violentos.

Na comunidade Paz e Vida, situada na região dos bairros de Mata Escura e Jardim Santo Inácio, moradores abandonam suas casas por temer ameaças que circulam anonimamente pela área depois dos assassinatos de quatro motoristas de aplicativo, supostamente por vingança de traficantes.

Enquanto isso, outros motoristas - de apps ou de táxi - deixam de rodar em determinados bairros, a partir de horários específicos, ou mesmo a qualquer hora do dia ou da noite, o que prejudica o direito de ir e vir de quem mora nas regiões periféricas da cidade.

Ninguém sabe direito de onde vêm as ameaças, mas com o pânico acontece exatamente assim, a fonte da informação é o que menos importa quando se teme pela própria vida e pelas vidas dos filhos. Nesses momentos, a informação que corre de boca em boca, ou no Whatsapp e suas infinitas correntes falsas, se encarrega de criar apreensão.

Acesso à comunidade Paz e Vida é por estrada de terra (Foto: Betto Jr./CORREIO)

As vítimas em Mata Escura foram atraídas pela promessa de atender clientes, rotina em suas atividades. Mas foram emboscadas e mortas gratuitamente. A história em si contribui para o clima tenso na comunidade, que só piora à medida que os dias passam e o crime ainda não foi satisfatoriamente esclarecido pelas autoridades de segurança.

Pai de um dos motoristas mortos - Alisson, de 27 anos -, Seu Lázaro Damasceno mostrou-se insatisfeito com o andamento das investigações na missa de sétimo dia do filho. E ninguém, em sã consciência, pode tirar a razão dele ou dos familiares das outras vítimas.

A polícia prendeu, trocou tiros e até matou possíveis suspeitos dos crimes. Mas, como acredita Seu Lázaro, ainda falta uma "apuração severa" do caso.

Saber o que aconteceu pode amenizar a dor das famílias e impedir que mais gente pobre deixe o pouco que tem por medo de morrer.

Show no MAM só com grade antecipada

Solar do Unhão foi construído no século XVII e desde 1960 abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia (Foto: Betto Jr./CORREIO)

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) agora exige a grade artística completa dos eventos que planejam ocorrer em bens e áreas tombadas, antes de liberar os espaços. A portaria com a medida foi publicada um dia depois do CORREIO circular com reportagem em que especialistas se mostravam preocupados com os riscos ao patrimônio tombado, devido ao impacto de shows de grande porte. Sítios históricos como o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), que fica no Solar do Unhão, uma construção de quase 400 anos, construída no século XVII, podem ter a estrutura ameaçada a depender do tipo de evento no local. Como afirma o arquiteto e professor da UFBA Neilton Dórea, trabalhar no MAM com sons de altos decibéis gera impacto à construção, que foi erguida sobre a falha geológica de Salvador.

Desconhecimento sobre o patrono da educação

Paulo Freire morreu em 1997 (Foto: Divulgação)

Paulo Freire foi eleito 'patrono da educação brasileira' em 2012, seu livro 'Pedagogia do Oprimido' é um dos mais citados em trabalhos acadêmicos no mundo e ele acumula 29 títulos de Doutor Honoris Causa em universidades da Europa e América. Ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro, ao criticar a programação da TV Escola e anunciar seu desejo de que não ocorra a renovação da iniciativa com o Ministério da Educação (MEC), chamou Freire, morto em 1997, de ‘energúmeno’, palavra de origem grega que evoluiu para sinônimo de besta e imbecil. A reação em diversos setores da sociedade foi imediata. A viúva de Freire, a também educadora Ana Maria Araújo Freire, acusou o presidente de sentir inveja do educador "porque não pode, não consegue ser como Paulo". O Senado aprovou requerimento para uma sessão especial em honra de Paulo Freire, que irá acontecer em maio de 2020, mês em que a morte do intelectual completará 23 anos. Já a Câmara Federal aprovou moção de aplausos para o educador mais homenageado do país.

Gordura trans banida da mesa dos brasileiros

Biscoitos recheados são alguns dos produtos industrializados que utilizam a gordura trans como ingrediente (Foto: Angeluci Figueiredo/CORREIO)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade que a gordura trans seja retirada da produção industrial de alimentos no Brasil até 2023. A ideia é eliminar o produto em três etapas: a primeira limita o ingrediente na produção de óleos refinados; a segunda, a partir de julho de 2021, reduz a 2% a presença de gordura trans em todos os gêneros alimentícios industrializados; e a última fase, a partir de janeiro de 2023, é o banimento total do ingrediente para consumo humano. O objetivo é diminuir o índice de doenças cardíacas.

Decoração do Campo Grande fica bem na foto

Rita de Cássia, a filha e a neta saíram de Cosme de Farias para registrar a já tradicional selfie na catedral natalina (Foto: Roberto Abreu/CORREIO)

A catedral de luzes coloridas da decoração de Natal virou o local preferido de quem visita o Campo Grande (oficialmente Praça 2 de Julho) para tirar selfies e postar nas redes sociais. De diversos bairros, chegam visitantes equipados com smartphones para registrar o momento em família.

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Salvador, somente no primeiro final de semana de inauguração da decoração natalina, 51 mil pessoas passaram pelo Campo Grande. Haja like no Instagram!

Frase:

Obama foi presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017 (Foto: Saul Loeb/AFP)

"Tenho certeza absoluta de que, por dois anos, se todas as nações do mundo fossem governadas por mulheres, vocês veriam uma melhoria significativa em todos os aspectos, em quase tudo... Nos padrões de vida e resultados". Barack Obama

O ex-presidente dos EUA enfatizou o poder de comando das mulheres durante discurso em evento sobre liderança, em Singapura. Junto com a esposa, Michele Obama, ele mantém uma fundação para estimular e formar jovens líderes. Em seu discurso, Obama ainda destacou que a origem da maioria dos problemas do mundo está nos “homens mais velhos que insistem em se manter no poder”, o que foi interpretado como uma alfinetada do democrata ao republicano Donald Trump.

Salário Mínimo abaixo da inflação

R$ 1.031,00 é o valor estimado para o salário mínimo em 2020, segundo anúncio do Ministério da Fazenda confirmado pelo governo. O valor, abaixo da inflação, representa uma redução de R$ 8 em relação à previsão inicial do Orçamento Geral da União, que seria de R$ 1.039,00.

Fique atento ao saque imediato do FGTS

Trabalhadores podem sacar valores do FGTS nas agências da Caixa e casas lotéricas (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

1 - Novo limite. O governo começou a pagar o complemento do limite de R$ 998,00 do saque imediato do FGTS. Inicialmente, o valor liberado era R$ 500,00, mas o Congresso ampliou o saque para as contas com saldo até um salário mínimo até julho deste ano.

2 - Mais de uma conta. O saque complementar vale para todas as contas ativas e inativas do trabalhador. Quem já sacou os R$ 500 iniciais, tem direito ao complemento de acordo com o saldo de cada conta.

3 - Prazo até março. O saque imediato pode ser feito pelo trabalhador até 31 de março de 2020. Clientes da Caixa recebem automaticamente na conta corrente ou poupança. Os demais podem sacar nas agências do banco ou nas casas lotéricas.

*Em Dezembro, durante as férias do editor Divo Araújo, a Entrelinhas será assinada pela subeditora Andreia Santana.