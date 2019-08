Saiu o clipe! Assista Ivete cantando em homenagem a Irmã Dulce

Saiu o clipe com a participação da cantora Ivete Sangalo no projeto que grava uma música em homanegem a Irmã Dulce, que no dia 13 outubro será canonizada e se tornará Santa Dulce dos Pobres. No vídeo, Ivete aparece gravando a música, e Durval Lelys, que cedeu o estúdio para as gravações acompanha o momento.

O vozerio de Ivete se junta às vozes de outros ídolos da música baiana que marcaram presença no projeto. No total, são 50 artistas (veja abaixo). A Bahia começa a cantar a sua santa.

Assista ao clipe:

“É mais que uma música, é a Bahia devolvendo tudo que ela fez por nós. Do início ao fim, é uma emoção que vai crescendo”, definiu ao CORREIO há duas semanas Durval Lelys, que cedeu o estúdio para as gravações acontecerem.

Projeto

Tudo surgiu há menos de um mês, num jantar entre amigos com Durval, Alexandre Peixe e o produtor Dito Martins. Começaram a falar sobre Irmã Dulce, como seria pensar uma nova, entre tantas, homenagem. Daquela noite num restauranteaté o estúdio em Jardim Armação foram duas semanas. O dia 12 deste mês foi o primeiro dia de gravações. O pequeno grupo rapidamente se transformou num coletivo de 50.

A composição, feita ideia a ideia, nasceu quase imediatamente depois do encontro. O plano é colocar, como autora da música, as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Assim, qualquer possível arrecadação será convertida para o instituto.

Primeiro, pensaram em captar apenas vozes, sem instrumentos. Só depois veio o arranjo. “A ideia é que seja uma música para pessoas religiosas, não-religiosas”, diz Durval. As vozes emprestam seu lado da Bahia e de sua própria fé. A proposta é que a Bahia possa, de fato, cantar.

Diariamente, ele, Alexandre Peixe e o produtor Dito Martins organizam a rotina de gravações. A ideia é reunir, num período de tempo ainda indeterminado e numa espécie de coletivo, o máximo de pessoas interessadas em reverenciar a baiana que será canonizada no dia 13 de outubro.

O grupo tem apoio do publicitário Nizan Guanaes, autor da letra e música. "O jeito incansável como esses grandes artistas estão trabalhando, numa alegria, numa emoção, rindo, chorando, é um milagre de Irmã Dulce", afirma.

Letra da música 'A Bahia Canta Sua Santa'

A Bahia inteira canta

para celebrar nossa santa

que cuidou de nós

Tocam sinos e atabaques

de um povo que viu seus milagres

foste a voz daqueles que não tem voz

Pequena e tão gigante

mãe desses Filhos de Gandhy

que entram em Roma

soltando as pombas

pombas da paz

Ouve teu povo cantando

nas portas do Vaticano

ele tem fé, ele tem axé

ele veio a pé

É a Bahia que canta

Santa Dulce, a nossa santa

que está no céu

cuidando da gente

diariamente

Pequena e tão gigante…..

Ouve teu povo cantando….

Quem canta: Filhos de Jorge, Ricardo Chaves, Carla Christina, Leo Macedo, Tuca Fernandes, Vitor Kelsh, Jorge Zarath, Magary Lord, Mateus Vidal, Adelmo Casé, Sérgio Nunes, Dão Black, Lazzo Matumbi, Marcia Freire, Norberto Curvelo, Átila, Marcionílio, Denny Denan, Margareth Menezes, Julio Cavalcanti, Kleber, Khill Chiclete, Ana Mammeto, Marcia Short, Joka, Tonho Matéria, Gabriel, Matildes, Aiace Félix, Saulo, Alexandre Peixe, Luiz Caldas, André Macedo, Ze Paulo, Ze Onório, Will Carvalho, Mari Antunes, Confraria da Música, Me Gusta - DH8, Tatau, Janete, Ninha, Robson, Edu Casanova, Buk Jones, Graçaa Onaserê, Felipe (Eva), Preta Gil e Ivete.