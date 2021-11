Salão de Los Angeles: o retorno das grandes mostras automotivas

A Califórnia é um universo à parte nos Estados Unidos. É o estado mais populoso e tem o maior PIB do país. A maior cidade californiana é Los Angeles, segunda mais povoada do país, e cuja região metropolitana inclui Hollywood, a capital do cinema, e Beverly Hills, referência em luxo e sofisticação.

Nesse cenário foi realizado o primeiro salão automotivo das Américas desde o início da pandemia. Palco de tendências, a mostra deste ano foi muito mais interativa. Até mesmo dentro do Centro de Convenções de Los Angeles, onde é montado o evento, aconteceram ações de test drive e demonstrações dinâmicas.

Um show para quem curte carros e estava carente por novidades. O LA AutoShow foi aberto ao público na sexta-feira da semana passada e termina neste domingo. Confira alguns destaques e mais novidades durante a semana, aqui no site do CORREIO.

FISKER OCEAN

O veículo exposto em Los Angeles é definido como "design com intenção de produção", uma prévia do carro que será produzido a partir do ano que vem na fábrica neutra em carbono da Magna-Steyr em Graz, Áustria.

Serão três versões: Sport (278 cv), Ultra (540 cv) e Extreme (550 cv). A depender da química envolvida nas baterias, serão dois tipos, a autonomia vai de 402 km até 563 km com apenas uma carga. O preço inicial é 37.499 dólares (R$ 209.799).

FORD F-150 LIGHTNING

A Ford domina o mercado dos Estados Unidos e há décadas o veículo mais vendido do país são as picapes da linha F. O principal modelo da família, a F-150 ganhou uma versão elétrica que tem um sobrenome que traduzido para português significa relâmpago.

A produção do primeiro ano já foi toda comercializada mesmo antes do utilitário chegar às concessionárias. São duas faixas de potência: 442 cv e 570 cv. Torque é sempre o mesmo: fortes 103,7 kgfm disponíveis quase de forma instantânea ao acelerar. A autonomia inicial é de 370 km e pode chegar aos 482 km na configuração com mais baterias.

Custa entre 39.974 dólares e 90.474 dólares, que equivalem a R$ 223.646 e R$ 506.183.

HYUNDAI SANTA CRUZ

Concorrente da Fiat Toro e da Ford Maverick, que estreia em fevereiro no Brasil, a picape Santa Cruz se destaca no estande da Hyundai. Além do design, o ponto forte da picape é a versatilidade, com soluções para porta-objetos em vários locais, incluindo a caçamba.

Todas as configurações são equipadas com motor 2.5 litros a gasolina, que rendem 191 cv e 281 cv. Nos EUA o preço inicial é 23.990 dólares, o equivalente a R$ 134.219.

NISSAN ARYA

Depois de ser exibido como carro conceito, o crossover elétrico finalmente foi exibido na América do Norte como versão de produção.

Há uma opção com um motor elétrico na dianteira com potência de 217 cv e outra com dois propulsores, que rende um total de 294 cv - nesse caso a tração é integral.

A depender da motorização, a autonomia desse Nissan vai de 430 km até 610 km.

KIA SPORTAGE

A sulcoreana Kia mostrou força no evento californiano com modelos de produção e carros conceituais. Entre os automóveis que devem chegar em breve ao mercado brasileiro, destaque para a nova geração do Sportage.

Com o exterior completamente renovado, o SUV também tem novidades por dentro. Basta olhar para dentro da cabine que duas telas de 12,3 polegadas se destacam: a da esquerda é o painel de instrumentos e a da direita é a central multimídia.

A motorização pode ser híbrida plug-in PHEV com motor turbo 1.6 e outro elétrico de 66,9 kW, que juntos entregam 265 cv. Gostei dessa versão da foto, com pneus de uso misto.

VINFAST VFE35

O fabricante do Vietnã promoveu a estreia mundial de dois novos modelos o VF e35 e o VF e36. O design foi desenvolvido pelo estúdio italiano Pininfarina.

O trem de força elétrico do VF e35 (foto), crossover com 4,75 metros, entrega até 408 cv de potência, pois há opção de um ou dois motores.

A autonomia com carga completa pode ultrapassar 500 km.