Salão do Automóvel de Los Angeles: conheça 15 carros que vão chegar ao Brasil

Enquanto o Salão do Automóvel brasileiro, que era realizado a cada dois anos em São Paulo, não acontece desde 2018, a indústria automotiva dos Estados Unidos voltou sua atenção para a Califórnia, que abrigou em Los Angeles o AutoShow de maior sucesso global na retomada pós pandemia.

Desde os tradicionais fabricantes locais, até novas empresas que produzem exclusivamente carros elétricos, como a californiana Lucid ou a VinFast, do Vietnã, os americanos estão sendo encantados por modelos que podem estar em suas garagens no dia seguinte, ou por conceitos que apontam para o futuro.

O Prius chegou a sua quinta geração e deverá voltar ao Brasil A nova geração do Mustang chegará ao Brasil em 2024 (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) O Porsche 911 ganhou uma configuração cross, a Dakar ( Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) O VF7, SUV elétrico da empresa vietnamita VinFast A Fiat apresentou versões especiais do 500 elétrico, como a Bvlgari

O Prius chegou a sua quinta geração e deverá voltar ao Brasil A nova geração do Mustang chegará ao Brasil em 2024 (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) O Porsche 911 ganhou uma configuração cross, a Dakar ( Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) O VF7, SUV elétrico da empresa vietnamita VinFast A Fiat apresentou versões especiais do 500 elétrico, como a Bvlgari

Desde a edição passada, realizada há um ano, a interatividade aumentou. Além de carros estáticos ou girando em plataformas, é possível acompanhar demonstrações de força de picapes e habilidades off-road de SUVs. Além disso, basta preencher um cadastro e ir ao lado de um piloto para essas aventuras.

A experiência também pode ser a bordo de um elétrico, como na pista que a Nissan montou em seu estande. Assim, é possível vivenciar como é andar em um carro que não emite poluentes, nesse caso o SUV Ariya, sem o ruído do motor a propulsão e com a aceleração quase instantânea. Há também simuladores, jogos para crianças e até uma feira para adoção de cachorros.

Conexão Brasil

A lista de veículos que estavam em exposição e chegarão ao Brasil nos próximos meses é grande. A Ford prometeu para o próximo semestre a estreia da Maverick com propulsão híbrida, da F-150, veículo mais vendido nos EUA, e do Mach-e, SUV elétrico inspirado no Mustang. Por sinal, a sétima geração do Mustang brilhou no estande da marca e chegará ao Brasil em 2024.

Na Honda, estavam em destaque muitas estreias confirmadas: Civic, na versão sedã e em sua configuração esportiva, o Type-R, e dois SUVs, ZR-V, que irá rivalizar com o Toyota Corolla Cross, e o CR-V, que desta vez é híbrido.

Atualizado, o Nissan Versa irá estrear nos próximos meses (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

A Nissan destacou o Versa, que ganhou atualizações na dianteira e novos equipamentos, e o Sentra, que irá reestrear até março. Outros dois produtos são cotados, mas ainda sem confirmação: o SUV X-Trail, do porte do Toyota RAV4, e o elétrico Ariya.

A Porsche promoveu a estreia global da versão cross do 911, a Dakar, e outra opção esportiva do seu icônico modelo, a Carrera T. Ambos já podem ser encomendados nas revendas da marca alemã.

As picapes grandes estão fazendo sucesso e a Chevrolet mostrou em Los Angeles a Silverado, que está confirmada para o Brasil. Mas outro utilitário que chama a atenção é a Colorado, que servirá de base para a nova geração da S10.

A Toyota destacou a quinta geração do Prius, que unanimemente tem seu melhor desenho em 25 anos, e maior autonomia. O carro já foi comercializado anteriormente no país e poderá retornar. Com ele, a marca poderá trazer outro híbrido, inédito no Brasil, o Crow, um crossover arrojado. A próxima versão do Corolla, a esportiva GR, também brilhou na capital do cinema. Nessa opção, o carro é hatch, e conta com 300 cv de potência.

O Toyota Corolla GR, hatch esportivo que conta com 300 cv (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Outra marca asiática presente e com novidades que serão oferecidas no Brasil é a Kia. Entre elas, o confirmado EV6, um esportivo elétrico, e a configuração totalmente movida a bateria do Niro, que foi lançado recentemente no país com propulsão híbrida.

No espaço da Jeep, um dos destaques é o Grand Cherokee, que estará de volta ao mercado brasileiro no começo de 2023. O SUV de luxo vai reestrear no país com propulsão híbrida plug-in.

O Golden State

A Califórnia é estado mais rico dos Estados Unidos, com PIB de aproximadamente 2 trilhões de dólares - superior ao do Brasil inteiro. Em 2021, foram comercializados 1,85 milhão de automóveis novos no mercado estadual. Como comparação, no mesmo período, foram emplacados 1,97 milhão de unidades no Brasil.

O público pode ver de perto o Hyperion XP1, que tem quase 2 mil cv e é movido a hidrogênio. Custa mais de 2 milhões de dólares

A entrada para um adulto no Salão de Los Angeles, que terminou domingo (27), custa 22 dólares, o equivalente a R$ 116,80. Mas consumir no centro de convenções é caro. Uma única banana, que custa em torno de 30 centavos de dólar no mercado, é vendida por US$ 3 na praça de alimentação - incríveis R$ 15,93. Um cachorro-quente de US$ 3 custa US$ 12 lá, mesmo valor cobrado por uma porção de batata frita.

No entanto, enquanto um trabalhador que recebe um salário mínimo americano (US$ 1.160) precisa trabalhar um ano para comprar o carro mais barato à venda no país - o Chevrolet Spark, que custa US$ 13.600. No Brasil, são necessários quatro anos e meio de salário mínimo (R$ 1.212) para alcançar o valor da opção mais barata do Renault Kwid, que custa R$ 66.590.