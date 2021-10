Salário de servidores ativos e aposentados será antecipado pelo Governo do Estado

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (22) que vai antecipar o salário de servidores ativos e pensionistas para o dia 28 de outubro, quando é comemorado o Dia do Servidor.

A decisão ocorreu após conversa por telefone entre o governador Rui Costa, que está em missão na República Tcheca, e o governador em exercício, Adolfo Menezes.

Houve também o anúncio de que o feriado do Dia do Servidor foi transferido de 28 de outubro para o dia 1º de novembro, segunda-feira. A medida, segundo a gestão estadual, tem o objetivo de garantir um feriado prolongado à categoria, que já tinha no calendário de feriados do ano o Dia de Finados, na terça-feira (2). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje.