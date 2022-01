Salário mínimo empacado: o que dá pra pagar com os atuais R$ 1.212?

Será que as pessoas estão, de fato, se beneficiando desse aumento do salário mínimo e tendo acesso a mais produtos?

O que você já conhece sobre a 'Flurona', nome dado para a dupla infecção entre o coronavírus e influenza.

No 33º episódio do O Que a Bahia Quer Saber, podcast de reportagens especiais do Correio, a pauta é o aumento do salário mínimo que foi anunciado no final do último ano e quais são os impactos para o consumidor. Os preços não param de subir e a inflação de 2021 foi a maior registrada nos últimos cinco anos. Como fica a realidade de quem depende desse piso salarial para sustentar a família?

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Para entender o porquê o aumento do valor de R$1.212 não representa uma vantagem para os trabalhadores, o podcast convidou os economistas Rafael Sales e Ana Georgina dias, que explicam o que é lavado em consideração para estabelecer o novo salário mínimo, além de projetar o cenário da economia na Bahia e no Brasil para 2022.

Nesta semana, a produção, locução e edição do podcast é de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.