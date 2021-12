Salários de dezembro de servidores públicos da Bahia serão pagos dia 27

O Governo da Bahia vai antecipar o pagamento do salário dos servidores estaduais, além dos benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas do Estado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pelo governador Rui Costa, em entrevista à Rádio Metrópole. O pagamento destes valores, referentes ao mês de dezembro, será antecipado para o dia 27, podendo ser sacado já neste sábado (25) por servidores, aposentados e pensionistas que possuem conta no Banco do Brasil.

A ação antecipa a rotina em quatro dias, considerando a portaria 001/2021, publicada de forma conjunta pelas secretarias da Administração e da Fazenda e que estabelece o regramento da rotina. Atualmente, o Estado conta com um contingente de 270 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.