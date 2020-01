Saldanha supera Caíque e inicia o Baianão como titular do ataque

Depois de quase um mês de preparação, o time de aspirantes do Bahia vive a expectativa de estrear no Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, a equipe treinada por Dado Cavalcanti encara a Juazeirense, às 21h30, no estádio Adauto Moares, em Juazeiro, pela primeira rodada do estadual.

Durante a pré-temporada, o tricolor fez bonito e venceu três dos quatro amistosos que teve. As partidas serviram para o treinador definir a base da equipe que vai usar durante a temporada, mas também abriu disputas no elenco. A principal delas está justamente no ataque.

Quem esperava ver o atacante Caíque como a principal referência do Esquadrão em 2020 teve uma surpresa. Mesmo com o bom desempenho no ano passado, quando foi o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com cinco gols, Caíque foi superado por Matheus Saldanha, que vem do sub-20 e assumiu a camisa 9 dos aspirantes durante o período de pré-temporada.

“O processo de evolução dos atletas é muito variável, as coisas acontecem rápido. O Saldanha é um atleta que eu já estava acompanhando no sub-20 e é até mais velho que o Caíque. O Caíque tem um ano a menos. Embora o início do Caíque, a ascensão, tenha sido muito ligeira, a gente entende que o momento do Saldanha leva uma ligeira vantagem”, explicou o técnico Dado Cavalcanti.

EXPERIÊNCIA

A disputa sadia no ataque é positiva para o tricolor. Além da artilharia no Brasileirão de Aspirantes, Caíque tem no currículo a experiência de ter marcado gols também na Copa São Paulo e no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ambos pelo time principal.

Já Matheus Saldanha foi o artilheiro do Campeonato Baiano sub-20, vencido pelo Bahia. Na pré-temporada, ele marcou o gol que deu ao time o triunfo sobre o Bahia de Feira em amistoso no Fazendão. Com os dois atacantes em alta, Dado não descarta mudanças até mesmo para o duelo contra a Juazeirense.

“A coisas no futebol acontecem rápido e nada vai contra uma mudança, até na própria estreia. Isso é normal. Eu não conheço uma equipe que tenha iniciado a competição com um time e foi até o final com o mesmo time. As trocas vão acontecer, faz parte, seja por lesões, suspensões rendimento... Vamos colocar em campo o que a gente considera que temos de melhor”.