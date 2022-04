Salomão avalia disputa com Lazaroni e projeta Vitória diferente na Série C

Desde a queda na primeira fase do Campeonato Baiano, o Vitória vem passando por mudanças. A troca de Dado Cavalcanti por Geninho no comando técnico e a chegada de atletas indicam que o Leão deve passar por modificações também na sua equipe titular.

Entre as disputas que estão ocorrendo durante a intertemporada forçada, está a briga por uma vaga na lateral esquerda. A chegada de Guilherme Lazaroni, contratado junto ao Novorizontino, colocou uma pulga na cabeça de Geninho.

Com Vicente praticamente fora da temporada após sofrer lesão nos ligamentos do joelho, a disputa principal fica entre Lazaroni e Gustavo Salomão, jogador que iniciou o ano como titular, mas acabou perdendo a vaga. Apesar da concorrência, Salomão garante que a disputa é sadia.

"Infelizmente, meu amigo Vicente acabou se lesionando, e aí chegou Lazaroni. Acho que é uma briga sadia, normal do futebol, e estou aqui para ajudar, para somar. Na hora em que o professor precisar de mim, vou estar à disposição para agarrar essa oportunidade com toda força", garantiu o lateral.

De olho na estreia na Série C, no dia 9 de abril, contra o Remo, em Belém, o Vitória vai ter mais uma semana livre para ajustar a equipe para o principal desafio do ano. Na análise de Salomão, o time está em uma batida forte de treinos e vai chegar no Brasileirão.

"Esses 15 dias que a gente esteve com o professor Geninho, ele vem implementando a forma de jogar que ele gosta, e a gente vem se adaptando bem. Se adaptando bastante com o estilo de jogo dele. Acredito que, no Campeonato Brasileiro da Série C e Copa do Brasil, pode vir um Vitória diferente do Campeonato Baiano", afirmou.