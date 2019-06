Salvador: 200 viagens de ônibus são canceladas na rodoviária por conta da greve

Quem tinha viagem agendada na manhã desta sexta-feira (14) saindo da rodoviária de Salvador não conseguiu embarcar. Nenhum dos 200 horários previstos de embarque das 6h às 12h saíram do terminal em função da adesão dos rodoviários ao movimento nacional de greve.

O coordenador de fiscalização da Agerba na rodoviária, Abdul-Ramid, informou que cerca de 340 horários devem ser retormados a partir do meio-dia por determinação do sindicato grevista, mas ainda não há confirmação se fato todas as empresas vão cumprir os horários estabelecidos. "Orientamos aos passageiros que chegaram hoje para viajar que eram para ir para os guichês para reagendar a viagem ou pedir o reembolso", explicou Abdul.

A técnica em saúde bucal Naiara Gomes, 28 anos, iria embarcar hoje de Salvador para Irará, no interior do estado. "Eu fui pega de surpresa. Cheguei aqui e encontrei a rodoviária vazia. Achei estranho. Subi, comprei a passagem. Quando eu fui passar me disseram que não tinha ônibus na hora", conta Naiara que para chegar na rodoviária pegou um mototáxi até o Retiro e chegou de metrô para a rodoviária.

A estudante Paloma Gomes, 24 anos, precisava chegar em Jaguarari para curtir as férias da faculdade. Por conta da greve foi informada que só teria ônibus a partir de meia noite. Decidiu ir para rodoviária mais cedo na tentativa de embarcar. "Foi um trantorno. Eu não sabia que os ônibus da rodoviária iriam parar", destacou.

A atendente Sismai de Jesus, 31, trabalha na rodoviária e encarou dificuldades para sair de sua casa na Liberdade. Precisou pegar uma kombi até o chegar em uma estação de metrô. "O movimento hoje aqui foi péssimo. As vendas foram horríveis. Quase não vendi nada e se não vender vamos perder os salgados e ter prejuízo. Temos que trabalhar, mas vender que é bom nada hoje", explicou Sismai que trabalha na rodoviária há oito anos.

A vendedora Eliene Santos, 39, trabalha há 14 anos na rodoviária e hoje percebeu um movimento bem abaixo do que é normal para uma sexta-feira . "Hoje o movimento foi zero. Para você ter uma ideia chegamos aqui 7h e até agora (12h) não vendemos nenhum produto. Tinha até movimentação de pessoas mas de gente que tentou viajar, mas não tinha ônibus para viajar", explicou Eliene que trabalha na loja que vende acessórios de viagens em uma loja da rodoviária.

Moradora de São Marcos, Eliene falou que para chegar na rodoviária passou por um transtorno grande. "No meu bairro teve os ônibus amarelinhos dos que foram liberados pela prefeitura. Mas estavam muito cheias. Vim igual uma sardinha enlatada. Para voltar para casa vou tentar pegar um amarelinho para voltar para casa".

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier