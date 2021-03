Salvador 472 anos: Correio cria série de ações para marcar o aniversário da cidade

Por mais um ano, no dia em que faz aniversário, Salvador não estará com suas ruas tomadas de gente comemorando, como sempre acontece em ocasiões festivas. Seus 472 anos serão lembrados de outra forma, mais reflexiva, mas nem por isso menos significativa. Se no ano passado, o pedido foi para que batêssemos palmas para a cidade de nossas janelas, esse ano, o CORREIO abrirá não só janelas como também portas simbólicas para mostrar como a primeira capital do Brasil é valiosa.

Para isso, o jornal está preparando diversas ações que culminarão, no dia 29, com a publicação de uma edição especial de aniversário. “São 472 anos de uma cidade que enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua história e, agora, é hora de contemplá-la pela janela. O CORREIO é também uma janela para essa cidade. Através dos olhares de nossos repórteres e fotógrafos vamos reiterar a importância de - se possível - ficar em casa e vislumbrar a história e primazia de Salvador em nossas páginas e de como ela nos surpreende”, explica a editora Mariana Rios.

A edição especial vai seguir o tema do projeto deste ano, “Salvador de Portas e Janelas Abertas”. Cada página será uma espécie de portal para a inovação, a história e, também, de descobertas. “A equipe - como todo habitante da cidade - sabe que o momento não é de celebrar, mas de resgatar e mostrar ao nosso leitor nossa força, trabalho, beleza e riquezas - que podem estar ali no Terreiro de Jesus ou nos projetos desenvolvidos por instituições como o Senai/Cimatec, Ufba, etc”, explica Mariana.

“O desafio é calibrar o olhar para, no meio de tanta dor, escrever com cuidado, orgulho e paixão sobre esse aniversário. Estamos aprendendo a celebrar de outra forma”, completa a editora.

“Queremos nossos leitores vivos e com saúde e que recebam nossa edição com orgulho. Nosso desejo é que seja um abraço, uma janela aberta para uma boa história, que possam se emocionar e, junto com a redação do CORREIO, mantermos a crença e esperança de que tudo vai passar - com união” Mariana Rios, editora do CORREIO

O jornal do dia 29 terá ainda um caderno de imagens que vai trazer os olhares da equipe de fotografia para o tema.

Redes sociais

Além da edição especial, o jornal está preparando ações em suas redes sociais que vão estimular a interação com o público. “Lançamos um filtro exclusivo no Instagram que transporta os leitores para pontos turísticos de Salvador. Teremos também um quiz no Story e figurinhas de Whatsapp com o tema”, antecipa Danilo Bittencourt, analista de Projetos Especiais do CORREIO.

“Diante do cenário atual da cidade, não cabem comemorações. Mas como veículo de comunicação temos o dever de levar uma mensagem de amor, esperança e inspiração ao leitor que ama Salvador e não deixar nenhum aniversário passar em branco. Por isso, homenagem é a palavra de ordem desse projeto” Danilo Bittencourt, analista de Projetos Especiais do CORREIO

Outra ação planejada será um challenger no TikTok com uma música assinada pelo DJ e produtor musical TelefunkSoul, criador do Bahia Bass. A trilha reúne ritmos como paredão, brega e pisadinha. “Foi feita para baianos ou não, mas que adentra a pegada global, com uma cara mais alegre, mesmo estando numa pandemia”, explica o DJ.

Copo

No dia 26, os leitores que adquirirem o CORREIO em um dos 400 postos de venda do jornal na capital e interior do estado poderão levar para casa também o copo comemorativo dos 472 anos de Salvador, que trará um desenho assinado pela ilustradora Gabriela Cruz. “Reuni três pontos turísticos da cidade - a Sereia de Itapuã, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo - e os coloquei como se estivem sendo vistos através de uma janela, seguindo o tema desse ano do jornal”, explica a artista. Ao todo, serão comercializadas 15 mil unidades. Na compra do jornal com o copo, o leitor paga R$ 2,50.

“Escolhemos os copos pois é algo útil, que podemos colocar os temas e que é muito bem aceito. Os leitores adoram”, Mara Salmeron, gerente de Mercado Leitor

Arte da ilustradora Gabriela Cruz para o copo comemorativo (Imagem: reprodução)

Salvador Unida

No ano passado, para marcar o aniversário da cidade, o CORREIO lançou o projeto Salvador Unida, criado para promover boas ações de pessoas e empresas durante a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa, que surgiu de uma forma pontual, ganhou corpo e hoje integra a série de ações positivas conduzidas e divulgadas pelo jornal. “O Salvador Unida foi lançado no dia do aniversário da cidade em substituição ao projeto anual, que sempre foi de uma grande homenagem, mas já não cabia pelo momento crítico que o Brasil e o mundo começavam a passar”, explica a gerente de Marketing do CORREIO, Marta Sousa.

O Salvador Unida foi abraçado por diversos artistas, como Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Elano Passos, Léo Santana, Margareth Menezes, Marcelo Caettano, Linconl Sena, entre muitos outros, que fizeram com que o projeto tomasse uma dimensão ainda maior. “Esse apoio mobilizou outras pessoas que apenas o jornal talvez não conseguisse. Por isso, fomos também buscar essas vozes”, explica Marta.

“Tem sido uma época de dificuldades e incertezas e o projeto tem sido um apoio à divulgação de inciativas comerciais de autônomos e pequenos empreendedores e, também, de iniciativa de artistas, empresas e outros profissionais que montaram ações digitais para ajudar a tornar os dias de isolamento social mais leves” Marta Souza, gerente de Marketing do CORREIO

