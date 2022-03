Salvador 473 anos: confira programação especial para este final de semana

No aniversário de 473 anos de Salvador, na terça (29), a cidade terá uma série de comemorações. Serão dois eventos de ciclismo neste final de semana e, na Praça do Campo Grande, serão realizadas seis apresentações das principais orquestras do município (veja abaixo).

Salvador Vai de Bike

O Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), vinculado à Prefeitura, promove dois eventos de ciclismo até o domingo (27). O 1º Festival da Bicicleta Salvador ocorre neste sábado (26) e domingo (27), das 10h às 20h, no estacionamento i1 do Shopping da Bahia. O festival traz exposições de lojas de ciclismo, food bikes, espaço de lazer infantil, circuito de minibikes, aula de pedal para iniciantes (adultos e crianças), bazar de acessórios para bike (compra e venda) e apresentações musicais.

O Pedal da Cidade será realizado neste domingo (27), com concentração marcada às 8h, no Shopping da Bahia. Serão 17km de pedalada, saindo da Avenida Tancredo Neves em direção ao Parque dos Ventos, no bairro Boca do Rio, de onde o grupo retorna para o ponto de partida/chegada. Ao fim do evento, haverá apresentações musicais, food bike e sorteio de brindes.

O MSVB pede que os participantes do Pedal levem 1kg de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para contribuir com sua campanha de solidariedade. Mais informações podem ser acessadas no perfil do MSVB no Instagram (@salvadorvaidebike).

Bailes da Cidade

A Praça do Campo Grande recebe, no sábado (26) e domingo (27), uma reedição do projeto “Bailes da Cidade'', depois de dois anos sem celebrações, com a apresentação das principais orquestras do município.

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a ideia é proporcionar uma noite com músicas de todas as gerações, desde o foxtrote ao axé music, passando pelas décadas de 1960, 1970 e 1980, além dos ritmos nordestinos baião, xote e forró, sem esquecer dos boleros e das baladas românticas.

“Serão duas noites de música para todas as idades, gerações e para todos os gostos, tudo pensado com muito carinho e dedicação para levar ao público de Salvador o melhor dos Bailes da Cidade".

No sábado, o revival começa às 17h30, com a apresentação da Orquestra de Câmara de Salvador, do maestro ngelo Rafael; seguido da Orquestra Popular Maestro Paulo Primo, às 19h; e encerrando com a Orquestra Popular do Maestro Fred Dantas, às 20h30.

No domingo, a apresentação será aberta mais uma vez pela Orquestra de Câmara de Salvador, às 17h. Logo depois, quem sobe ao palco é a Orquestra Popular do Maestro Sérgio Benutti, às 19h. Quem fecha a noite, às 20h30, é a Orquestra Popular Zeca Freitas.



Serviço das orquestras

Sábado (26)

17h30 - Orquestra de Câmara de Salvador

19h - Orquestra Popular Maestro Paulo Primo

20h30 - Orquestra Popular Maestro Fred Dantas

Domingo (27)

17h30 - Orquestra de Câmara de Salvador

19h - Orquestra Popular Maestro Sérgio Benutti

20h30 - Orquestra Popular Maestro Zeca Freitas