Salvador 473 anos: CORREIO cria série de ações para marcar o aniversário da cidade

Salvador vai completar 473 anos em 29 de março, mas não contará com grandes festas e ruas tomadas por pessoas comemorando. Apesar disso, a data não passará em branco. O CORREIO realiza uma série de ações para marcar o aniversário da cidade e fazer com que o assinante do jornal se reapaixone pela primeira capital do Brasil.

No dia do aniversário da cidade e quatro dias antes, o CORREIO convida o assinante a (re)visitar Salvador em dois passeios exclusivos. No dia 25, o passeio será de lancha pela a Baía de Todos-os-Santos, com direito a pôr do sol em alto mar, e no dia 29, o passeio será de Salvador Bus, com um tour pela cidade, sob uma perspectiva única.

Passeio de lancha

Monique Duarte, da equipe de Marketing CORREIO, explica que para participar, a pessoa precisa acessar o site ou app do Clube Correio, fazer o seu login, conferir o regulamento e responder à pergunta “O que faz seu coração bater mais forte por Salvador?”. As quatro respostas mais criativas ganharão o passeio de lancha com acompanhante, no dia 25, a partir das 14h30. O passeio começa no Bahia Marina e vai até o Farol da Barra com três paradas e duração de quatro horas.

Passeio de ônibus

Para curtir o passeio de ônibus pela cidade, que acontecerá no dia 29, às 14h, o assinante deverá acessar o link da promoção site do Clube Correio e responder “Eu quero andar de Salvador Bus”. Os 25 primeiros inscritos, ganharão um passeio de Salvador Bus com acompanhante. As inscrições podem ser feitas até terça-feira (22).

Essa ação conta com o patrocínio do Hospital Cárdio Pulmonar, Wilson Sons, Salvador Bahia Airport, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, FIEB e apoio de Suzano e Abaeté Aviação.

A intenção da ação é fazer com que os assinantes se reapaixonem por Salvador de outro ângulo

Garrafa personalizada

Na sexta-feira (25), o CORREIO realizará mais uma ação de encarte com a edição do dia. Desta vez será vendido o jornal e uma garrafa personalizada em homenagem ao aniversário de Salvador.

O jornal + garrafa Aniversário de Salvador serão vendidos por R$ 6 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).

Os assinantes podem ligar para central de atendimento pedindo o copo no dia 25, através do número (71) 3480-9140, e serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega para o assinante é feita apenas na capital.