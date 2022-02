Salvador abre cotação para contratar empresa e lançar UPA Digital

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou que vai oferecer a primeira UPA Digital da Bahia para os moradores de Salvador. A SMS busca agora empresas especializadas em serviços de medicina digital para implementar a unidade de pronto atendimento no ambiente virtual. A abertura do processo de cotação de preços foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) essa semana.

O serviço será disponibilizado por aplicativo ou plataforma digital, em computadores, tablets e celulares, através dos sistemas iOS ou Android, por app ou portal da prefeitura. O funcionamento será 24h, os sete dias da semana.

Essa estratégia busca oferecer um serviços de telessaúde de qualidade, ajudando também a fortalecer o SUS com economia de recursos. O secretário Leo Prates diz que a ação faz parte da expansão da Rede Municipal de Saúde da capital baiana. "Mais um passo rumo a ampliação dos serviços ofertados para os soteropolitanos, investindo forte em tecnologia e pessoas, para desafogar as demandas de urgências emergências com uma estratégia pioneira na Bahia".

UPA Digital

Atualmente os pacientes precisam ir até alguma unidade da rede municipal para ter o atendimento médico. A SMS diz que muitas vezes eles buscam unidades que não são adequadas ao caso, especialmente as UPAs, onde chegam com sintomas leves ou moderados. A ideia do atendimento digital é reduzir a sobrecarga, deixando os recursos físicos focados para casos mais graves.

Outro ponto é que a telemedicina amplia o alcance do atendimento, chegando a pacientes de bairros que podem ficar mais distantes.

Haverá integração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e central de regulação para gerenciamento dos pedidos de transporte de pacientes que entraram na consulta de urgência com caso grave, necessitam de atendimento presencial e estão impossibilitados de se deslocaram para uma Unidade Básica de Saúde- UBS, bem como integração com UPA/UBS para disponibilização de receitas emitidas para os pacientes através de consulta online.