Salvador abre vagas para agendamento de 2ª dose através da plataforma Hora Marcada

Desde 18 horas desta quinta-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde liberou o agendamento para as pessoas com a 2ª dose da CoronaVac aprazada no cartão de vacina ou descrita no site da SMS para data igual ou anterior a 21 de maio. A marcação será feita através do site ‘Hora Marcada’ (www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br).

As pessoas que realizarem o agendamento pela plataforma, finalizarão o esquema vacinal com o recebimento da 2ª dose do imunizante nesta sexta-feira (21), os pontos de vacinação funcionarão excepcionalmente até às 12h.

Os indivíduos que habilitados para receber a segunda dose da Oxford também podem agendar a aplicação através do portal.