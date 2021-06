Salvador antecipa aplicação de 2ª dose contra covid-19 nesta segunda (7)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) antecipou o calendário de aplicação da segunda dose com a CoronaVac e a Oxford nesta segunda-feira (7). Com isso, todas as pessoas que estão com a data de reforço marcada para o dia 13 de junho ou antes dessa data já podem procurar os pontos de imunização para receber a dose de complemento do esquema vacinal. A data pode ser conferida no cartão de vacinação ou no site www.saude.salvador.ba.gov.br.



Leia mais: Salvador vacina caminhoneiros com carteira AE; público por idade segue a partir de 55 anos



A estratégia acontecerá por demanda aberta, das 9h às 13h. Quem precisa fechar o esquema vacinal com o imunizante Oxford também pode fazer o agendamento da vacina pelo site Hora Marcada, no endereço vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.



2ª dose CORONAVAC – 9H ÀS 13H

Drive-thru: Unijorge Paralela.

Pontos fixos: Unijorge Paralela e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).



2ª dose OXFORD – 9H ÀS 13H

Drive-thrus: PAF Ondina e Universidade Católica de Salvador - Campus Pituaçu.

Pontos fixos: USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X e Universidade Católica de Salvador - Campus Pituaçu.