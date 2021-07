Salvador antecipa segunda dose para quem está com data programada até 18 de julho 

A prefeitura de Salvador resolveu antecipar a vacinação da segunda dose contra a covid-19. Nesta terça-feira (13), todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina programada para até o dia 18 de julho já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

A data da segunda dose pode ser conferida no cartão obtido no ato do recebimento da 1ª dose ou no site da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS). O complemento do esquema vacinal ocorrerá por demanda aberta das 08 às 14h, ou seja, não será necessário agendamento prévio.

A SMS alerta que as 21 mil pessoas que estão com o reforço atrasado compareçam aos postos para fechar o esquema vacinal e garantir a imunização contra o novo coronavírus. Além da busca ativa nos bairros realizada pelos agentes de saúde, a pasta tem enviado mensagens de textos para que esses indivíduos.

Confira onde tomar a segunda dose:

2ª dose Coronavac

Drive-thru: Barradão, 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Centro de Convenções e FBDC Cabula

Pontos Fixos: UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras V, USF Federação, Barradão, 5º Centro de Saúde (Barris) e USF Curralinho.

2ª dose Oxford/Astrazeneca

Drive-thru: PAF Ondina, Faculdade Universo, Universidade Católica (Pituaçu), Arena Fonte Nova, Parque de Exposições, Shopping Bela Vista e FBDC Brotas

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II); USF Plataforma, USF Resgate, Parque de Exposições, FBDC Brotas, Cajazeiras X, Universidade Católica (Pituaçu), UBS Ramiro de Azevedo, USF Pirajá, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), Clube dos Oficiais (Dendezeiros) e USF Fernando Filgueiras (Cabula VI).