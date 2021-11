Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra covid nesta quinta (4)

A prefeitura de Salvador aplica a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (4), das 8h às 16h. A primeira dose estará disponível para as pessoas com 12 anos ou mais.

Já a 2ª dose da Pfizer estará disponível para aqueles que têm retorno marcado até 1º de dezembro de 2021. A 3ª dose será aplicada em idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até 7 de junho de 2021 e pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose até 5 de outubro de 2021.

Todos devem estar com o nome na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.

O serviço itinerante de imunização por meio do ônibus da Vacinação em Movimento também seguirá nesta quinta (4), sexta (5) e sábado (6) na comunidade da Timbalada, no bairro do Saboeiro, das 8h às 16h. A estratégia no local será exclusiva para aplicação da 1ª dose.

Confira os postos de vacinação desta quinta-feira (4):

Drive-thrus: Uninassau (Avenida Magalhães Neto), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM), Parque de Exposições (Paralela), Vila Militar (Dendezeiros), Unijorge (Paralela), Shopping Bela Vista e FBDC Brotas.

Pontos fixos: USF Itacaranha, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin, Shopping da Bahia, USF Estrada das Barreiras, UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin (Valéria), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Mata Escura, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Yolanda Pires, USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, USF Federação, CSU Pernambués, USF Cambonas, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Beira Mangue, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Pihauy Dourado (Águas Claras) e FDBC Brotas.