Salvador: Aplicação da segunda dose da CoronaVac é suspensa 

A Prefeitura de Salvador anunciou, no final da tarde desta terça (4), a suspensão da aplicação da 2ª dose da CoronaVac a quarta-feira (5). O motivo é a falta de doses do imunizante. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aguarda o recebimento de novo lote vindo do Governo Federal para regularizar a situação na capital baiana com aplicação da dose de reforços nas pessoas que já receberam a primeira dose e já se encontram aptas para a segunda.



A vacinação domiciliar, através do Vacina Express, está mantida para a segunda dose da CoronaVac nesta quarta-feira (5). A segunda aplicação das doses da vacina Oxford também segue sem restrição para os indivíduos habilitados no município.

Uma nova remessa da vacina CoronaVac deve ser entregue pelo Instituto Butantan ao Governo Federal na próxima quinta-feira (6). De acordo com o Butantan serão mais 1 milhão de doses. Além disso, na próxima segunda-feira (10), o instituto tem previsão de entregar mais dois milhões de doses. E na mesma semana, nos dias 12 e 14, mais 2,1 milhões de doses da CoronaVac.