Salvador aplicará apenas 2ª dose contra covid-19 nessa segunda (31)

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai prosseguir a vacinação contra a covid-19 nessa segunda-feira (31) apenas para aplicação da segunda dose. A estratégia acontecerá por demanda aberta, das 8h às 15h.

A SMS ampliou ainda o público, passando a atender também pessoas com a data de retorno até o dia 6 de junho.

Antes de comparecer aos postos, é necessário conferir a data indicada no cartão de vacina ou no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.

As pessoas que precisam receber a segunda dose do imunizante Oxford para fechar o esquema vacinal também podem fazer o agendamento pelo site Hora Marcada, no endereço vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.

A aplicação da primeira dose continua suspensa devido à falta de vacinas, sendo retomada apenas após o envio de lotes pelo Governo Federal.

Locais

A segunda dose da CoronaVac será aplicada nos seguintes pontos: Unijorge Paralela (drive e fixo), Faculdade Bahiana – Unidade Brotas (drive e fixo), Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu (drive e fixo) e UBS Nelson Piauhy Dourado (fixo).

Já a segunda dose do imunizante da Oxford estará disponível nos drive-thrus montados na Arena Fonte Nova – Nazaré, 5º Centro de Saúde – Barris; Vila Militar – Dendezeiros, Parque de Exposições – Paralela; Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos e Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio. Os cidadãos também podem seguir para um dos seguintes pontos fixos, situados na UBS Ramiro de Azevedo – Campo da Pólvora; 5º Centro de Saúde – Barris; Colégio da Polícia Militar - Dendezeiros; Parque de Exposições – Paralela; USF Fernando Filgueiras – Cabula VI e USF Cajazeiras X.