Salvador apresenta oportunidade de negócios a empresários Catalães

Um encontro com a comitiva de empresários da Câmara de Comércio Brasil - Catalunha discutiu alternativas de desenvolvimento social, ampliação de matriz econômica e apresentação de oportunidades de negócios e investimentos em Salvador, nesta sexta-feira (18), no Hub, localizado no bairro do Comércio. Conduzido pela vice-prefeita e secretária de Governo, Ana Paula Matos, o ato contou com mais de 20 empresários, além de secretários municipais.

A vice-prefeita ressaltou a atração de investimento e melhoria de vida para os soteropolitanos. “Oportunidade muito grande para o desenvolvimento econômico e social de Salvador. Mostramos nossa visão de futuro e o que estamos fazendo para melhorar o ambiente de negócios, temos orgulho da nossa cultura, nossa história e do nosso posicionamento turístico e a gente entende que podemos ir além e ser uma cidade inteligente com igualdade de direitos e possibilidades de emprego e renda”, pontuou Ana Paula Matos.

A gestora destacou também a relação com a Catalunha construída desde 2018. “Nós temos uma proximidade muito grande com a Catalunha. Estive junto com o prefeito Bruno Reis em uma reunião com eles em 2018 presencialmente em Barcelona, e depois voltei em 2020 para uma palestra no SmartCity Expo”.

A ação foi intermediada pelo Escritório de Cooperação Internacional, coordenado por João Victor Queiroz, e vinculado ao Escritório de Governança Social Santa Dulce dos Pobres da Prefeitura de Salvador.

Compuseram a mesa do evento, o secretário da Casa Civil, Luís Carreira, a secretária de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, o chefe de gabinete da vice-prefeitura, Francisco Elde, o presidente da Câmara de Comércio Brasil Catalunha, Javier Mirallas e o cônsul geral da Espanha na Bahia, Carlos Pérez.

Titular da Casa Civil, Luiz Carreira fez um breve histórico de como Salvador avançou nos últimos anos nos investimentos internos e externos e reforçou a necessidade em ampliar a matriz econômica da cidade. Já a secretária de Desenvolvimento, Mila Paes mostrou os potenciais da cidade, a exemplo do turismo do sol e mar , nômade digital, turismo de negócios, dentre outros. “É impressionante como Salvador é sedutora para atrair turistas. Povo com diversidade racial e cultural, comunicativo, tem empatia, acolhimento e criatividade. Então, Salvador sobra incentivo e disponibilidade de dialogar e atrair empresas”.

A secretária salientou, ainda, como a cidade vem avançando na vertente da matriz econômica pautada na tecnologia e sustentabilidade, a exemplo da participação na Rede Internacional C40, Parques e Mané Dendê, políticas públicas como o Salvador Solar, IPTU Verde, Pró Cultura e citou programas de desenvolvimento e formação profissional, como o SIMM Prepara e Treinar para Empregar. O presidente da Câmara de Comércio Brasil Catalunha, Javier Mirallas afirmou que “realizar essa missão fortalece os laços entre Catalunha e Salvador”. A empresária Andrea Martinelli, diretora Strategy & Executition Parthers trouxe a pauta feminina e disse que tem interesse em parcerias com o Brasil para ações no âmbito da diversidade e inclusão.

Também estiveram presentes no evento, os secretários de Mobilidade (semob), Fabrizzio Müller; Desenvolvimento Urbano (Sedur), João Xavier; Infraestrutura (seinfra), Luiz Carlos; Inovação e Tecnologia (Semit), Samuel Araújo e o diretor de Iluminação, Júnior Magalhães.