Salvador atinge menor índice de casos ativos dos últimos 9 meses

Salvador está com menor número de casos ativos de covid-19 dos últimos nove meses. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, na noite dessa terça-feira (13). Ainda de acordo com o prefeito, a taxa de ocupação de UTI também atingiu o menor patamar: 49%.

Apesar dos índices animadores, Bruno ressaltou a importância de manter as medidas sanitárias. "Seguir os protocolos, avançar na vacinação e manter os cuidados no dia a dia são atitudes fundamentais para superarmos o coronavírus e avançarmos na retomada segura da economia", escreveu, no Twitter.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), a capital tem 693 casos ativos da doença. Ao todo, Salvador registrou, desde o começo da pandemia, 229.121 casos de covid.