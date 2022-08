Salvador avança nas ações de promoção da saúde e bem-estar animal

Na última semana, Salvador ganhou a primeira Unidade Móvel de Zoonoses (UZM) do Brasil. O projeto é pioneiro no país foi planejado quando ainda ocupava o cargo de secretário municipal da Saúde soteropolitana. O equipamento itinerante vai priorizar o acolhimento de animais de famílias carentes e fará toda a diferença para o enfrentamento e prevenção da esporotricose.



Essa é mais uma iniciativa que tive o orgulho de implementar voltadas ao bem-estar e promoção da saúde dos animais. Uma das primeiras ações que instaurei na minha gestão foi a implantação de um setor permanente na SMS para tratar diretamente desse assunto: a DIPA – Diretoria de Proteção e Bem-estar Animal.



Com isso, conseguimos acelerar a implementação de políticas públicas voltadas para os pets. Ampliamos o acesso às castrações gratuitas com a implantação de mais um serviço itinerante – o Castramóvel, e a contratualização de mais quatro clínicas privadas que realizam o procedimento totalmente gratuito na capital. De 2019 até a minha saída da pasta, foram realizados mais de 30 mil procedimentos de esterilização de cães e gatos por meio dos investimentos da SMS.



Também investimos em tecnologia com o sistema de registro de animais meu pet. Todos os bichos que realizam a cirurgia de castração em nossa rede, recebem um microchip que é implantando sobre a pele do animal. Do tamanho de um grão de arroz, o aparelho tem o objetivo de mapear os animais beneficiados e obter dados para melhorar as políticas públicas ofertadas pelo setor na capital baiana.



Outra iniciativa pioneira foi a instalação do serviço especializado para fazer o recolhimento, abrigo e tratamento de animais de grande porte identificados em vias públicas da cidade. O contrato prevê ainda a prestação de atendimento em regime de plantão 24 horas, feito por profissionais habilitados e estrutura física adequada para esse perfil de acolhimento. A empresa contratada também fica responsável pelos cuidados com alimentação, além dos demais cuidados referentes ao bem-estar até o encaminhamento do animal recolhido para adoção.



Além de todas essas implementações, também chegamos a um feito histórico nesse setor com a assinatura da ordem de serviço para construção do primeiro Hospital Público Veterinário de Salvador. O equipamento deve ficar pronto até o final de 2022 e atenderá prioritariamente os animais domésticos de tutores mais pobres ou que não possuem recursos financeiros para pagar atendimento e serviços de um veterinário particular.



No total, foram destinados cerca de R$ 6,6 milhões para implantação do equipamento que funcionará próximo ao estádio Barradão e será um marco para o setor em nosso município.

Leo Prates, deputado estadual, pré-candidato a deputado federal e ex-secretário municipal da Saúde de Salvador