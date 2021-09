Salvador: Campanha de vacinação contra raiva para cães e gatos acaba neste domingo

Quem ainda não levou seu cão ou gato para vacinar terá até domingo (26) para arranjar um espacinho na agenda. A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, que oferece o imunizante gratuitamente em postos fixos ou drive-thru, será finalizada neste final de semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento foram imunizados mais de 155 mil cães e gatos durante a campanha. Para não deixar seu bichinho desprotegido, basta levá-lo até um dos 98 postos de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Devem ser imunizados cães e gatos a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes.

Há ainda a possibilidade de vacinar por sistema drive-thru ou em postos itinerantes. Agentes de combate às endemias também estão percorrendo as ruas de diversas localidades do município. A expectativa do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é imunizar pelo menos 180 mil cães e gatos na cidade.

O drive funciona apenas no fim de semana. Neste sábado (25/9) e domingo (26/9), será possível dar a vacina das 8h às 16h na UNIFTC, na Paralela, e o estacionamento roxo do Salvador Shopping.

O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004. Para manter o controle da doença, é necessário vacinar os animais.