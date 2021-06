Salvador celebrará 2 de Julho com programação híbrida

Pelo segundo ano, o Dia da Independência da Bahia não será comemorado do jeito tradicional, mas nem por isso a data passará em branco. “Ficamos tristes por não termos o desfile com a participação popular, como de costume, mas estamos trabalhando para manter a tradição da festa”, afirma Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), órgão municipal à frente do evento.

A partir do tema “A Chama da Esperança”, a edição deste ano, além de prestar homenagem aos heróis da independência, vai reverenciar os profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate à pandemia. “A pira, um símbolo do 2 de Julho, esse ano, excepcionalmente, vai sair do Campo Grande e ser colocada na Lapinha, onde será acesa por dois profissionais da saúde. É uma forma que a gente está tendo de homenageá-los. Além disso, preparamos uma programação virtual riquíssima, que começa no dia 1º e vai até 5 de julho”, completa Fernando.

Enquanto os atos institucionais que marcam o 198º aniversário de independência da Bahia acontecerão presencialmente, com acesso permitido apenas para autoridades e imprensa, sem aglomeração e com os cuidados sanitários por equipes competentes, atividades artístico-culturais serão realizadas de forma remota, com acesso gratuito e aberto para o público através da internet. A programação pode ser conferida no perfil da FGM no Instagram ( @fgmoficial) e no site culturafgm.salvador.ba.gov.br.

A Chama da Esperança é o tema do 2 de Julho deste ano (Foto: Marisa Vianna / divulgação)



Refúgio

Carol Magalhães aproveitou o período que seria celebrado o São João para conhecer a Comuna do Ibitipoca, um paraíso no coração de Minas Gerais. Próximo ao município de Lima Duarte, a pouco mais de uma hora de distância de Juiz de Fora, o local concentra a nostalgia das antigas fazendas mineiras. O hotel-fazenda tem apenas oito suítes e a sede fica em uma casa de engenho de 1715, restaurada e transformada em um charmoso hotel, localizado em um espaço de 6 mil hectares (ou cerca de 60 quilômetros). Um dos pontos altos da viagem é conhecer as gigantes esculturas da artista americana Karen Cusólio, que ficam em um platô na Pedra do Tatu.

Carol Magalhães (Foto: reprodução / redes sociais)



Temporada baiana

A influenciadora digital Silvia Bussade Braz – uma das mais chiques do país – acaba de desembarcar na Bahia. Está passando o fim de semana em Arraial D´Ajuda, no hotel Kûara, ao lado das filhas.

Silvia Bussade Braz (Foto: reprodução / redes sociais)



Projeção nacional

Criador do canal Champagne com Dendê, o baiano Glauber Britto acaba de dar um passo nacional em sua carreira. O produtor de conteúdo entrou para o time da SR Digital, empresa do grupo Sato Rahal, comandado por Karina Sato e Karin Sato, irmãos de Sabrina Sato. Através da nova parceria, o youtuber se conectará a marcas para o desenvolvimento de campanhas e projetos. “Estou mega feliz pois Karina é uma mulher que tem a expertise empresarial, fora que é uma pessoa super carinhosa e está sempre atenta a tudo para fazer o melhor e gerar bons frutos”, comemora Britto. Nascido em Vitória da Conquista, Glauber, que também é arquiteto e jornalista, já visitou mais de 35 países, o que o motivou a compartilhar suas experiências. Além do canal no YouTube, ele divide seu dia a dia com 105 mil seguidores no Instagram.

Glauber Britto (Foto: divulgação)



Estreia marcante

A estreia da baiana Meninos Rei na 51ª edição da São Paulo Fashion Week, na última quarta-feira, foi elogiada pelas principais publicações de moda do país. Integrante do Projeto Sankofa, a marca comandada por Júnior e Céu Rocha apresentou a coleção-cápsula “L´oju Esú”, que significa “ Aos olhos de Exú”, através de um fashion filme. Com modelagens volumosas, o patchwork colorido feito com tecidos originários da Guiné-Bissau chamou a atenção e ganhou elogios da Elle, Vogue e Harper´s Bazaar.

Meninos Rei (Foto: Bruno Gomes / divulgação)





Série documental

Não é de hoje que a família Gil desperta interesse no público, que vai poder matar parte da curiosidade assistindo à série documental sobre o clã comandado pelo cantor e compositor baiano Gilberto Gil. A produção vai retratar a família Gil reunida por duas semanas em sua casa de campo para criar um show inédito. As gravações já foram iniciadas e o resultado final poderá ser conferido em 2022, no Prime Video.

Negócio familiar

Ricardo e Rafael Cal se uniram ao pai, Fernando, e estão abrindo um negócio em família na próxima terça-feira. Localizada no Rio Vermelho, a Empório Mais vai reunir em um só lugar ingredientes gourmet, com foco em cortes de carnes nobres, cervejas premium, bebidas em geral, além de massas, geleias e outros itens que fazem a diferença na hora de receber. O plano é de expansão. “Esta é a primeira loja de algumas que a gente quer montar até 2022. Vamos escolher alguns bairros para levar este conceito de empório gourmet”, afirma Rafael.