Salvador, Chapada Diamantina e Porto Seguro são queridinhas de paulistanos para turismo

As cidades de Salvador, Porto Seguro e a Chapada Diamantina são as queridinhas dos paulistanos na hora de decidir para onde viajar. A pesquisa Datafolha sobre o melhor do turismo para os habitantes da cidade de São Paulo destaca a Bahia como melhor destino doméstico.



A capital baiana é o portão de entrada para 77% dos turistas que chegam pela Bahia por via aérea, dando acesso a quem vai para outras regiões do estado. A pesquisa, divulgada ontem, ainda destaca que o estado está entre os líderes na categoria de férias em família, e Salvador, no destino de Carnaval.



Pela primeira vez, o estado aparece isoladamente na liderança. Nos últimos anos, a Bahia empatava com o Rio de Janeiro na preferência da viagem pelos paulistanos. A cidade de São Paulo é, justamente, a maior emissora de turistas para a cidade de Salvador. Em segundo lugar fica o interior do estado de São Paulo.



O prefeito ACM Neto afirmou que a pesquisa Datafolha é um reconhecimento às realizações da prefeitura desde 2013.

“Quando eu assumi a Prefeitura, a cidade estava completamente abandonada. Em pouco tempo, nós realizamos obras que devolveram a autoestima à população e colocaram Salvador em lugar de destaque. Fico muito feliz com mais esta recomendação e podem ter certeza absoluta que até o final da nossa administração vamos continuar trabalhando ainda mais para que Salvador ocupe o lugar que merece pelo seu passado, pela sua história, pelas suas belezas e, principalmente, por sua gente”, disse o prefeito.

Entre as obras realizadas em sua administração, o prefeito ACM Neto destacou a requalificação da orla, a construção de museus e da Arena Aquática, a inauguração de ciclovias e ciclofaixas, o calendário permanente de eventos, a entrega da Casa do Carnaval e a remodelação do Centro Histórico, que está em andamento.



O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Claudio Tinoco, falou sobre a importância do estado de São Paulo para o turismo da capital baiana. "O mercado paulistano e, em segundo lugar, o paulista, são os principais mercados emissivos para Salvador. Nos últimos anos, Salvador vem sendo repaginada, renovada, implantando novos equipamentos culturais e vive um momento de destaque internacional", disse Tinoco.



De acordo com o secretário, Salvador leva uma vantagem com os paulistas e paulistanos justamente por ser um destino múltiplo, com atrativos que os paulistas normalmente buscam em suas viagens. "Estamos falando de um público que vive em uma cidade que não tem praia, que é intensamente voltada para negócios. Normalmente, a procura para turismo é de lazer e com referências que são associadas a Salvador, como a natureza privilegiada, as praias, a história e cultura, o patrimônio arquitetônico, a nossa religiosidade. É uma soma de fatores para que Salvador seja um dos destinos preferenciais dos paulistanos", disse o gestor.



Trade turístico

O presidente do Salvador Destination, Roberto Duran, afirmou que o resultado da pesquisa é um reposicionamento da cidade e do estado na área do turismo. "Quando os dois maiores nichos emissores começam a nos olhar dessa maneira, cada vez mais positiva, isso é fundamental para o nosso reposicionamento no mercado. Isso é fruto de um conjunto de ações que vêm sendo feitas pelo mercado de turismo, pela população e pelos governantes", disse.



Duran destacou a requalificação da cidade de Salvador, além da diversidade de áreas a serem exploradas na cidade. "Isso abre um caminho para que o estado e a cidade passem a ser melhores avaliadas por todos os principais polos emissores. Porto Seguro é o segundo ponto de atração do estado e vem se qualificando de forma muito interessante, agregando com mercado de casamentos e grandes festas. E a Chapada se posiciona como um destino ecológico, de observação de pássaros, de esporte radical. Está dentro da linha de sustentabilidade ecológica que não temos tão fortemente em Salvador e Porto Seguro", explicou.



O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa, afirmou que o resultado da pesquisa é um “reconhecimento da realidade do estado”. “Os destinos de sol, praia, ecoturismo, montanhismo. A Bahia é um estado completo nas suas 13 zonas turísticas e comprova o que nós moradores sempre soubemos de que é um estado fantástico. É muito importante que o estado esteja sempre em evidência, não somente estar bom, mas também temos que mostrar isso para todo mundo para lembrar as belezas que nós temos aqui", disse Sílvio.

Pesquisa

A pesquisa da Datafolha foi realizada com 1.632 entrevistados com 16 anos ou mais pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo que viajaram nos últimos 12 meses para fora do estado. Eles foram ouvidos entre 11 e 23 de março. 3 pontos percentuais para mais ou para menos é a margem de erro da pesquisa Datafolha.

Uma matéria do jornal Folha de S. Paulo que repercute o resultado da pesquisa Datafolha afirma que Salvador "está em transformação" com "uma série de iniciativas que vem repaginando a capital baiana". A reportagem destaca o Centro Histórico da cidade.

Sobre a Chapada Diamantina, os destaques são para as trilhas abertas desde o século 19, além da própria beleza natural do local. O Litoral Norte, Litoral Sul e a Costa do Cacau também foram destacados pela reportagem.